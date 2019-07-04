Son dakika transfer haberleri: Galatasaray yeniden Emre Mor’a döndü! Fenerbahçe, Beşiktaş transfer haberleri…

Galatasaray, geçtiğimiz yıllarda da gündeminde yer alan Emre Mor'u kiralamak için İspanyol kulübü Celta Vigo’ya teklif yaptı. Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe, şu anda bonservisi elinde olan Abel Hernandez’le masaya oturdu. Beşiktaş Kevin Boateng'i kiralamak için İtalyan kulübü Sassoulo ile görüşmelere devam ediyor.

GS’DE ROTA YENİDEN EMRE MOR

Transfer sezonunun en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray durmak bilmiyor… Babel, Jimmy Durmaz, Şener, Adem ve Ozornwafor’u alan Sarı- Kırmızılılar’dan flaş bir hamle daha geliyor. Cim Bom, Celta Vigo’da oynayan Emre Mor’u kadrosuna katıyor.

İspanya’da aradığını bulamayan genç yıldızla her konuda anlaşan Galatasaray, İspanyol kulübüne kiralama teklifi yaptı. İki kulübün el sıkışmasının an meselesi olduğu ifade ediliyor., Emre Mor’un transferi için Beşiktaş’ın da ısrarcı olduğu ancak Sarı- Kırmızılılar’ın Fatih Terim faktörüyle işi bitirmeye yaklaştığı öğrenildi. Şu anda tek sorunun opsiyon olduğu belirlendi.

FB’YE BONSERVİSSİZ GOLCÜ

Golcü arayışlarına devam eden ve bu sefer geçen sezon ki yanlışlara düşmemek için ince eleyip sık dokuan Fenerbahçe’nin hedefindeki golcü ortaya çıktı. CSKA Moskova ile sözleşmesi sona ererek boşa çıkan Abel Hernandez için masaya oturan sarı lacivertliler, Uruguaylı oyuncuya imza attırmaya yaklaşırken, Damien Comolli’nin tecrübeli forvetle sözleşme şartlarını konuştuğu belirtildi.

Daha önce Palermo, Hull City gibi kulüplerde de oynayan Abel Hernandez, Rusya Ligi’nde 15 maçta 3 gol 1 asist yaparken milli futbolcunun Süper Lig’de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Fenerbahçe’de alternatif golcü olarak transfer edilmek istenen Hernandez özellikle 2014-15 sezonunda İngiltere’de 45 maçta attığı 22 golle büyük bir patlama yapmıştı. 24 kez milli takım forması giyen Abel, Göztepe’nin de yakından ilgilendiği oyuncular arasında yer alıyor.

BJK BOATENG İÇİN GÖRÜŞÜYOR

Beşiktaş ​Boateng için görüşmelerine hız verdi. Takıma yararı olacak oyuncuların yanı sıra ses getirecek bir ismi renklerine bağlamak isteyen Siyah-Beyazlı yönetim Ganalı forvet için kulübü Sassoulo ile görüşmelerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Yönetimin tecrübeli oyuncu için İtalyan kulübüne kiralama teklifinde bulunduğu gelen bilgiler arasında. Ganalı starın Beşiktaş’ta oynamak istemesi Siyah- Beyazlı yönetimin elini güçlendirmiş durumda. Geçtiğimiz sezon İtalya Ligi’nde 13 maçta oynayan Boateng kiralık gittiği Barcelona’da ise 4 maçta forma giydi.