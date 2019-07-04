SON DAKİKA MHK’nin yeni başkanı açıklandı

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu MHK’de değişime gitti. Türkiye Futbol Federasyonu’nda yeni yönetmin göreve gelmesinin ardından MHK’nin başkanlığına Zekeriya Alp getirildi

MHK Başkanlığı’nda Zekeriya Alp’in yardımcılığını ise Serdar Tatlı yapacak. 1 Ocak 1948 İstanbul doğumlu olan Zekeriya Alp, futbolculuk döneminde Beşiktaş’ta forma giydi. Aktif futbol yaşantısına nokta koyduktan sonra spor yazarlığı, yorumculuk ve yöneticilik yaptı. TFF’de Levent Bıçakçı yönetiminde Basın Sözcüsü olarak görev aldı. 2012 yılında Yıldırım Demirören döneminde MHK Başkanı olarak atandı. 2014 yılında ise MHK Başkanlığı görevinden istifa etti.