SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'na ağır suçlama!
SON DAKİKA MHK’nin yeni başkanı açıklandı
Futbol

SON DAKİKA MHK’nin yeni başkanı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nda yeni başkan Zekeriya Alp oldu.

4 Temmuz 2019 16:06

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu MHK’de değişime gitti. Türkiye Futbol Federasyonu’nda yeni yönetmin göreve gelmesinin ardından MHK’nin başkanlığına Zekeriya Alp getirildi

MHK Başkanlığı’nda Zekeriya Alp’in yardımcılığını ise Serdar Tatlı yapacak. 1 Ocak 1948 İstanbul doğumlu olan Zekeriya Alp, futbolculuk döneminde Beşiktaş’ta forma giydi. Aktif futbol yaşantısına nokta koyduktan sonra spor yazarlığı, yorumculuk ve yöneticilik yaptı. TFF’de Levent Bıçakçı yönetiminde Basın Sözcüsü olarak görev aldı. 2012 yılında Yıldırım Demirören döneminde MHK Başkanı olarak atandı. 2014 yılında ise MHK Başkanlığı görevinden istifa etti.

Son güncelleme 16:42 | 4 Temmuz 2019
mhk tff zekeriya alp
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR