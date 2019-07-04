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SON DAKİKA | Fenerbahçe, Garry Rodrigues transferini bitirdi!
Transfer Haberleri

SON DAKİKA | Fenerbahçe, Garry Rodrigues transferini bitirdi!

İlk kez 25 Haziran'dan "Sözcü Skor" ekibinin duyurduğu Garry Rodrigues-Fenerbahçe görüşmesinden olumlu sonuç çıktı. Sarı lacivertliler, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 4 Temmuz 2019 21:34

Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan’ın Al Ittihad kulübünde forma giyen 28 yaşındaki Garry Rodrigues’i kadrosuna kattı.

Geçen sezon devre arasında Galatasaray’dan ayrılarak 9 milyon Euro’ya Al-Ittihad’a transfer olan Rodrigues, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın da onay verdiği başarılı futbolcu, Ocak 2017-Ocak 2019 tarihleri arasında Galatasaray’da forma giymişti.

Süper Lig’de sarı kırmızılı formayla şampiyonluk yaşayan Rodrigues, 61 Süper Lig maçında 13 gol atıp 14 asist yaptı.

Suudi Arabistan’da oynadığı 9 maçta 1 gol atan Rodrigues transferinin kısa süre içinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

25 Haziran 2019 Fenerbahçe`de transfer hareketliliği! Trezeguet ve Garry Rodrigues... UEFA`dan çıkacak karara göre transferlerini açıklamayı bekleyen Fenerbahçe`de yönetim çalışmayı da sürdürüyor. Kasımpaşa`dan Trezeguet`nin fiyatını soran Fenerbahçe yönetimi, Garry Rodrigues`in menajerinin kendileriyle iletişme geçmesiyle 28 yaşındaki futbolcuyu da gündemine aldı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:07 | 4 Temmuz 2019
Fenerbahçe Garry Rodrigues
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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