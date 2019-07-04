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Transfer Haberleri

Son dakika! Atletico Madrid Eljif Elmas transferi için İstanbul’da…

Transferde son dakika gelişmesi... İspanyol kulübü Atletico Madrid'in yöneticilerinin İstanbul'a gelerek Eljif Elmas için Fenerbahçe ile masaya oturduğu iddia edildi.

4 Temmuz 2019 15:09

Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas’ın, Atletico Madrid transferi gündemde…

TRT Spor’un haberine göre; İspanyol yöneticiler İstanbul'a gelerek sarı lacivertli kulüple Eljif Elmas transferinin şartları için masaya oturdu.

Atletico Madrid'in yöneticileri, genç oyuncunun transferini bitirmek için bu sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği etkili performansla Inter, Napoli, Atletico Madrid ve Fiorentina gibi kulüplerin dikkatini çeken Makedon futbolcuyla ilgili konuşulan bonservis bedeli 15 milyon Euro’nun üzerinde…

Genç futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

04 Temmuz 2019 Eljif Elmas rest çekti: Ailemi de düşünmem lazım Fenerbahçe`nin genç yıldızı Eljif Elmas, senelik 500 bin Euro'luk ücretinin 1.5 milyon Euro'ya çıkarılmasını talep etti. 19 yaşındaki yıldız, şartlar oluşmazsa transfer olmak istiyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:19 | 4 Temmuz 2019
Atletico Madrid eljif elmas transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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