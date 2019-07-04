Son dakika! Atletico Madrid Eljif Elmas transferi için İstanbul’da…

Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas’ın, Atletico Madrid transferi gündemde…

TRT Spor’un haberine göre; İspanyol yöneticiler İstanbul'a gelerek sarı lacivertli kulüple Eljif Elmas transferinin şartları için masaya oturdu.

Atletico Madrid'in yöneticileri, genç oyuncunun transferini bitirmek için bu sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği etkili performansla Inter, Napoli, Atletico Madrid ve Fiorentina gibi kulüplerin dikkatini çeken Makedon futbolcuyla ilgili konuşulan bonservis bedeli 15 milyon Euro’nun üzerinde…

Genç futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Eljif Elmas rest çekti: Ailemi de düşünmem lazım Fenerbahçe`nin genç yıldızı Eljif Elmas, senelik 500 bin Euro'luk ücretinin 1.5 milyon Euro'ya çıkarılmasını talep etti. 19 yaşındaki yıldız, şartlar oluşmazsa transfer olmak istiyor. İlgili Haberi Oku