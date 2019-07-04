Sevilla’dan flaş Banega açıklaması! ‘Bizim projemizin önemli parçası’

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, yeni transferlerin imza töreninde Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Ever Banega’yla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Galatasaray’ın orta saha için düşündüğü isimlerin başında gelen Banega için Sevilla cephesinden kritik bir açıklama geldi.

Sportif direktör Monchi, “Banega’yla ilgili en önemli şey onun sportif performansı. Ever Banega bizim için önemli bir parça ve hiçbir zaman satış listesinde olmadı. Banega ile konuştuğumda Banega’nın yeni projemize ikna ve motive olduğunu gördüm. Banega, bizim projemizin önemli parçası” ifadelerini kullandı.

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