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Sevilla’dan flaş Banega açıklaması! ‘Bizim projemizin önemli parçası’
Transfer Haberleri

Sevilla’dan flaş Banega açıklaması! ‘Bizim projemizin önemli parçası’

Sevilla Sportif Direktörü Monchi Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Ever Banega'nın satış listesinde olmadığını ve takımın önemli bir parçası olduğunu söyledi.

4 Temmuz 2019 14:02

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, yeni transferlerin imza töreninde Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Ever Banega’yla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Galatasaray’ın orta saha için düşündüğü isimlerin başında gelen Banega için Sevilla cephesinden kritik bir açıklama geldi.

Sportif direktör Monchi, “Banega’yla ilgili en önemli şey onun sportif performansı. Ever Banega bizim için önemli bir parça ve hiçbir zaman satış listesinde olmadı. Banega ile konuştuğumda Banega’nın yeni projemize ikna ve motive olduğunu gördüm. Banega, bizim projemizin önemli parçası” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme 14:02 | 4 Temmuz 2019
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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