PSG’den büyük gaf! Galatasaray da istiyordu

Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray’ın da ilgilendiği Ander Herrera’nın Paris Saint Germain ile anlaştığı, büyük bir gafla ortaya çıktı. Ander Herrera’nın formasını yanlışlıkla sitesine koyan Paris Saint Germain’in, yıldız futbolcunun giyeceği forma numarasını bile belirlediği ortaya çıktı.

Satışa çıkarılan formalarda Ander Herrera’nın 21 numaralı formasına da yer veren Paris Saint Germain’in, 29 yaşındaki İspanyol futbolcuya imza attırdığı böylelikle anlaşılmış oldu. Ander Herrera’nın forması 140 Euro’dan satışa çıkarıldı.

Ander Herrera’nın, Manchester United’da giydiği aynı forma numarasını Paris Saint Germain’de de giyecek olması bazı İngiliz taraftarları üzdü. Büyük gafın ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada yorumlarını paylaşan Manchester United taraftarları “Onu şimdiden özledim”, “Bu beni tahmin ettiğimden daha çok yaraladı”, “Lütfen beni ağlatma” gibi ifadelerle tepkilerini dile getirdiler.

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DUYGUSAL BİR MESAJLA VEDA ETMİŞTİ

Manchester United ile sözleşmesi sona eren Ander Herrera, takımdan ayrılacağını Mayıs ayında açıklamıştı. Manchester United’ı İngiltere’nin en büyük kulübü olarak nitelendiren Ander Herrera “Kırmızı hep kalbimde olacak. Bunu Manchester United’a transfer olduğum ilk gün ve formayı sırtıma geçirdiğim an anladım” demişti.