Paris Saint Germain Ander Herrera’yı resmen açıkladı!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol futbolcu Ander Herrera’yı renklerine bağladı.
Fransız kulübünden yapılan açıklamada, Manchester United’dan ayrılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Son 5 sezondur Manchester United forması giyen Herrera, İngiliz ekibinde 189 maça çıktı ve 20 gol attı.
Herrera, yeni takımında 21 numaralı formayı giyecek.
Paris Saint Germain, Manchester United’dan ayrılan 29 yaşındaki Ander Herrera’yı transfer ettiğini açıkladı. #Transfer pic.twitter.com/NYACgzcW8C
— SKOR (@SozcuSkor) 4 Temmuz 2019