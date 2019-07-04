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Paris Saint Germain Ander Herrera’yı resmen açıkladı!
Transfer Haberleri

Paris Saint Germain Ander Herrera’yı resmen açıkladı!

Fransız kulübü Paris Saint Germain, 29 yaşındaki İspanyol futbolcu Ander Herrera ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

4 Temmuz 2019 20:09

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol futbolcu Ander Herrera’yı renklerine bağladı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, Manchester United’dan ayrılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Son 5 sezondur Manchester United forması giyen Herrera, İngiliz ekibinde 189 maça çıktı ve 20 gol attı.

Herrera, yeni takımında 21 numaralı formayı giyecek.

Son güncelleme 20:09 | 4 Temmuz 2019
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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