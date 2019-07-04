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Manchester City, Rodrigo’yu transfer etti
Transfer Haberleri

Manchester City, Rodrigo’yu transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Atletico Madrid'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Rodrigo Hernandez'i renklerine bağladı.

4 Temmuz 2019 15:57

Kulüp, İspanyol milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.  İngiltere basınında, Manchester ekibinin Rodrigo transferi için 62,5 milyon sterlin ödeyerek kulüp tarihinin en pahalı transferini yaptığı öne sürüldü.

Rodrigo, geçen sezon forma giydiği Atletico Madrid’de tüm kulvarlarda 47 maça çıkıp 3 gol atmıştı. Atletico Madrid, tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden Rodrigo Hernandez’in 70 milyon avroluk serbest kalma bedelini, Manchester City Kulübünün temsilcisi ve futbolcunun avukatının ödediğini duyurmuştu.

Son güncelleme 15:57 | 4 Temmuz 2019
Manchester City Rodrigo Hernandez
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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