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Transfer Haberleri

Manchester City eski futbolcusunu geri aldı… 5.5 milyon Euro’ya gitti 12 milyon Euro’ya geri döndü

İngiltere temsilcisi Manchester City, eski oyuncusu İspanyol Angelino ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

4 Temmuz 2019 11:38

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, eski oyuncusu İspanyol Angelino’yu PSV Eindhoven’dan transfer etti. Manchester City’den yapılan açıklamada, kulübün altyapısında yetişen 22 yaşındaki sol bek oyuncusu ile 4 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İspanya Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Angelino, geçen sezon 5,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Manchester City’den PSV Eindhoven’a transfer olmuştu. Sözleşmesine Manchester City tarafından özel maddeyle geri dönme bedeli konan İspanyol oyuncu, 12 milyon avro karşılığında yeniden eski kulübüne imza attı.

04 Temmuz 2019 PSG`den büyük gaf! Galatasaray da istiyordu Fransız ekibi Paris Saint Germain, henüz imza attırmadığı yıldız futbolcuya resmi sitesinde yanlışlıkla yer verdi. Paris Saint Germain`in büyük bir gaf yaparak önceden duyurduğu yıldız futbolcuyla Galatasaray`ın da ilgilendiği belirtiliyordu. İlgili Haberi Oku

Angelino, geçen sezon Hollanda temsilcisinde 43 maçta görev almıştı.

Son güncelleme 11:38 | 4 Temmuz 2019
angelino Manchester City
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