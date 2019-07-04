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La Liga’da ilk ‘El Clasico’ sonbaharda
İspanya La Liga

La Liga’da ilk ‘El Clasico’ sonbaharda

La Liga'da 2019-2020 sezonunun fikstürü çekildi. Real Madrid ve Barcelona arasındaki El Clasico'da ilk maç 27 Ekim'de Nou Camp'ta oynanacak.

4 Temmuz 2019 16:35

İspanya 1. Futbol Ligi’nde (La Liga) 2019-2020 sezonunun fikstürü belli oldu.

Fikstür çekimi İspanya Futbol Federasyonunun Madrid’deki binasında yapıldı. La Liga’da 2019-2020 sezonu 18 Ağustos 2019’da başlayacak, son hafta maçları ise 24 Mayıs 2020’de oynanacak.

La Liga’nın en ünlü maçı olan ve “El Clasico” olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona karşılaşmalarının ilki 17. haftada 27 Ekim’de Nou Camp Stadı’nda yapılacak. El Clasico’nun rövanşında ise iki ekip 1 Mart’ta Santiago Bernabeu Stadı’nda karşılaşacak.

Diğer yandan La Liga’nın ilk haftasında Real Madrid deplasmanda, kadrosunda Türk futbolcular Okay Yokuşlu ve Emre Mor’u bulunduran Celta Vigo ile karşılaşacak. Barcelona ise Athletic Bilbao deplasmanına gidecek.

Son güncelleme 16:35 | 4 Temmuz 2019
barcelona Real Madrid
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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