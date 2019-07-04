Kupa Amerika’da final ne zaman? Brezilya Peru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Kupa Amerika’da şampiyon 7 Temmuz’da belli olacak. Brezilya Peru final maçı 7 Temmuz pazar gecesi saat 23:00’da oynanacak. İşte Brazilya Peru maçına dair merak edilenler…
BRAZİLYA PERU MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?
Copa America’nın final maçı kapsamında oynanacak olan Brezilya Peru maçı, 7 Temmuz Pazar günü saat 23.00’da gerçekleşecek. Maracana Stadı’nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
PERULU SANATÇIDAN ÖPÜCÜK SÖZÜ
Perulu sanatçı Stephanie Cayo, Copa America’da ülkesini finale yükseltecek golü atacak futbolcuyu öpeceğini açıkladı.
Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Stephanie Cayo, “Bu çarşamba Şili’ye gol atıp eleyen kişiye ciddi anlamda bir öpücük vermeyi düşünüyorum” yazdı.
PERU ŞOV YAPTI
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika’da, Şili’yi 3-0’la geçen Peru finale adını yazdırdı.
Brezilya’da düzenlenen 46. Kupa Amerika’nın yarı finalinde Şili ve Peru, Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı’nda karşı karşıya geldi. Peru, 21. dakikada Edison Flores, 38. dakikada Yoshimar Yotun ve 90 1. dakikada Paolo Guerrero’nun attığı gollerle maçı 3-0 kazanırken Şili’de Eduardo Vargas 90 5’te penaltıdan yararlanamadı.
Fenerbahçeli Mauricio Isla ve Beşiktaşlı Gary Medel Şili’de ilk 11’de forma giydi.