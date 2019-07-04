SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: Emekli ve memurun kuruşu kuruşuna zamlı maaş tablosu! ‘Zam kurnazlığı’ milyonları vurdu
Kupa Amerika’da final ne zaman? Brezilya Peru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Dünyadan Futbol

Kupa Amerika’da final ne zaman? Brezilya Peru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Şili'yi 3-0'la geçen Peru, Kupa Amerika finalinde Brezilya'nın rakibi oldu. 46'ıncısı düzenlenen Kupa Amerika'da Brezilya yarı finalde Arjantini elemişti. Peki Brazilya Peru maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

4 Temmuz 2019 09:57

Kupa Amerika’da şampiyon 7 Temmuz’da belli olacak. Brezilya Peru final maçı 7 Temmuz pazar gecesi saat 23:00’da oynanacak. İşte Brazilya Peru maçına dair merak edilenler…

BRAZİLYA PERU MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Copa America’nın final maçı kapsamında oynanacak olan Brezilya Peru maçı, 7 Temmuz Pazar günü saat 23.00’da gerçekleşecek. Maracana Stadı’nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

PERULU SANATÇIDAN ÖPÜCÜK SÖZÜ

Perulu sanatçı Stephanie Cayo, Copa America’da ülkesini finale yükseltecek golü atacak futbolcuyu öpeceğini açıkladı.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Stephanie Cayo, “Bu çarşamba Şili’ye gol atıp eleyen kişiye ciddi anlamda bir öpücük vermeyi düşünüyorum” yazdı.

PERU ŞOV YAPTI

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika’da, Şili’yi 3-0’la geçen Peru finale adını yazdırdı.

Brezilya’da düzenlenen 46. Kupa Amerika’nın yarı finalinde Şili ve Peru, Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı’nda karşı karşıya geldi. Peru, 21. dakikada Edison Flores, 38. dakikada Yoshimar Yotun ve 90 1. dakikada Paolo Guerrero’nun attığı gollerle maçı 3-0 kazanırken Şili’de Eduardo Vargas 90 5’te penaltıdan yararlanamadı.

Fenerbahçeli Mauricio Isla ve Beşiktaşlı Gary Medel Şili’de ilk 11’de forma giydi.

Son güncelleme 09:57 | 4 Temmuz 2019
brezilya final kupa amerika Peru
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR