Kadınlar…

Kadın basketbolunda dibe vurduk nihayet! A milli seviyesinde 2010'larda iki olimpiyat dahil her turnuvada derece kovalayan, erkeklerin yapamadığını yapan ‘Potanın Perileri' Niş'te iflas etti.

Altyapılar çöktü; zaten yıllardır oyuncu yetiştiremiyoruz. Kulüplerde sorumluluk yabancılarda. Bir de antrenör sorunu var. Zeka işi hücum setlerini çizenlerin yerine oyuncularına savunma yaptırıp kolaya kaçan koçlar çoğunluktaysa kötü son kaçınılmaz! Bir de şu: Turnuvada en az sayı atıp-yiyen takımlardan biriyiz ve Avrupa Şampiyonası'ndan grup sonuncusu olarak eleniyoruz. Fiyaskoyu yorumlayan ulemalar hâlâ utanmadan “Savunma yapamadık” diyor!

Erkek basketbolunun gölgesinde kaldığı için konuşulmayan kadınların en üst liginde acayip şeylerin olması da başarısızlığa yansıyor.

Anadolu’daki takımlar, kimler (hangi menajerler) tarafından nasıl kurulup yönetiliyor? Geçen sezonun son haftalarında bazı maçlar neden sıra dışı skorlarla (158-63, 103-49) bitti? Sorunları araştıran TBF yöneticisi Bahar Akgün neden istifaya zorlandı ve TBF Başkanı neden “O kadın” dedi? Türkiye'nin en büyük basketbol sitelerinden biri, kadınları neden protesto ediyor?

Bu soruların yanıtlarını bilenler, sorunların çözümlerini de biliyor!

Bir de Fenerbahçe… Ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş, basketbolu ‘kambur' gören vizyonsuz yönetimlerle erkek basketboluna bile yatırım yapmazken albenisi, seyircisi ve getirisi hiç olmayan kadın basketboluna “Küçüleceğiz” denildiği halde yine milyonlar harcanıyor. “Tasarruf” derken Fransız antrenör gidiyor, İspanyol geliyor. Gerek var mıydı?

Ayrıca Alina İagupova transferi. Nasıl oldu? Sayın Başkan Ali Koç'un özellikle bunu araştırması şart.

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