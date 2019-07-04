İstanbul Atlı Spor Kulübü’nde dev organizasyon

İstanbul Atlı Spor Kulübü (İASK) 1956 yılında halen faaliyet yürüttüğü Maslak'ta kuruldu… Kulüp, bu tarihten beri hem yarışma organizasyonları düzenliyor hem binicilik dersleri veriyor hem de biniciliği halka tanıtmak için çalışmalar yapıyor. İASK, bu çalışmaları çerçevesinde büyük bir organizasyonun daha ev sahibi olacak. Kulübün Maslak'taki yerleşkesinde düzenlenecek yarışmada nefesler tutulacak. Atatürk Kupası sahibini İASK'ta bulacak…

19-21 Temmuz arasında düzenlenecek yarışmalar halka açık olacak.

Her spor dalında olduğu gibi, binicilikte de büyük ve önemli kupalara sahip olmak her sporcunun hayalidir. Türkiye tarihine bakıldığında, 1974'den yılından beri düzenlenen İnönü Kupası, 2007'den beri düzenlenen TSYD Kupası ve Türkiye'nin en köklü kupalarının başında gelen 1966 yılından beri düzenlenen Atatürk Kupası bunlardan bazılarıdır. 19-21 Temmuz arasında düzenlenecek olan Atatürk Kupası'na ev sahipliği yapan İstanbul Atlı Spor Kulübü, bir çok binicinin heyecanını paylaşacak.

Kupayı kazanmak için kıyasıya mücadele edecek olan Türkiye'nin her yerinden gelen biniciler, İASK'ta buluşacak.

İnönü Kupası'nın ilk sahibi 1974 yılında Sülün isimli atı ile İskender PİSAK olurken; 2018'de koşulan son müsabakanın birincisi License ile Taha YEDİKARDEŞ olmuştur.

TSYD kupasının 2007 yılında ilk düzenlendiği müsabakada kupanın kazananı Pardon Cupidon ile Serena CONWAY kazanırken; geçen sene düzenlenen müsabakayı Delle jo jo Vls ile Mert KIRIK kazanmıştır.

Bu kupaların içinde tarihi en eskiye dayanan Atatürk Kupası'nın 1966 yılındaki ilk kazananı Dama ile Celal BARLAS olmuştur. Son iki yılda ise; Champ's Son ile Ömer ÇETİN Atatürk kupasının sahibi olmuştur. Salanj olarak kosulan bu yarismanin; kupasinin daimi sahibi olma basarisina sadece usta biniciler ibrahim Murat ve Ata Zorlu ulasabilmistir.

2019 Atatürk Kupası sahibini 21 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de bulacakken, TSYD Kupası sahibini yine 21 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de bulacaktır.