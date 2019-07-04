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Galatasaray yeni sezonun ilk çalışmasını yaptı
Galatasaray

Galatasaray yeni sezonun ilk çalışmasını yaptı

Sarı-kırmızılı futbol takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına başladı

4 Temmuz 2019 21:55

Spor Toto Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, 2019-2020’nin hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde bir araya gelen oyuncuların bir grubunun antrenman yaptığı, diğerlerinin ise sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Futbolculardan Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Boran Güngör, Erencen Yardımcı, Gökay Güney, İsmail Çipe, Metehan Mertöz, Mirza Cihan ve Mustafa Kapı’nın, Medical Park Bahçelievler Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği kaydedildi.

Günün ilk idmanına salonda başlayan sarı-kırmızılı oyuncuların, daha sonra ise sahada ve rampada koştuğu aktarıldı.

Akşam yapılan antrenmanda ise salon çalışmasının ardından sahada topla teknik organizasyonlar üzerinde durulduğu belirtildi.

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yarın yapacağı 2 idmanla sürdürecek.

Son güncelleme 21:55 | 4 Temmuz 2019
galatasaray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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