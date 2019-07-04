SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İlker Başbuğ, SÖZCÜ’nün manşetiyle yanıt verdi!
FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda finalin adı belli oldu! Nefes kesen karşılaşma…
Fifa

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda finalin adı belli oldu! Nefes kesen karşılaşma…

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşmasında Hollanda, İsveç'i normal süresi 0-0 biten maçta uzatmada bulduğu golle 1-0 yendi ve finalde ABD'nin rakibi oldu! Hollanda tarihinde ilk kez finale yükseldi.

4 Temmuz 2019 00:48

Fransa’nın ev sahipliği yaptığı FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda ikinci yarı final maçı da oynandı. Stade de Lyon’da oynanan nefes kesen maç sonunda Hollanda, İsveç’i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk finale yükselmeyi başardı.

Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada 99’da Jackie Groenen’in golüyle Hollanda üstünlüğü ele geçirdi ve uzatma bölümlerinin sonunda gülen taraf oldu. İngiltere’yi 2-1 yenen ABD’nin finaldeki rakibi olan Hollanda, 7 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de şampiyonluk için ABD ile mücadele verecek.

Kadınlar Dünya Kupası’nda uzatmaya giden bir maçı daha kazanamayan ve tatsız serisine devam eden İsveç ise 6 Temmuz Cumartesi günü 18.00’de İngiltere ile üçüncülük maçına çıkacak. 03 Temmuz 2019 ABD İngiltere maçında Alex Morgan İngilizleri kızdırdı! Yine gol sevinci yine kriz: İğrenç ABD`nin İngiltere`yi 2-1 yenerek Kadınlar Dünya Kupası`nda finale yükseldiği karşılaşmada Alex Morgan`ın gol sevinci tartışma yarattı. ABD`lü futbolcular Tayland`ı 13-0 yendikleri karşılaşmada da her golden sonra yaptıkları abartılı sevinç hareketleri nedeniyle eleştirilmişti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:48 | 4 Temmuz 2019
2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ABD FIFA Kadınlar Dünya Kupası hollanda isveç
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR