FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda finalin adı belli oldu! Nefes kesen karşılaşma…

Fransa’nın ev sahipliği yaptığı FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda ikinci yarı final maçı da oynandı. Stade de Lyon’da oynanan nefes kesen maç sonunda Hollanda, İsveç’i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk finale yükselmeyi başardı.

Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada 99’da Jackie Groenen’in golüyle Hollanda üstünlüğü ele geçirdi ve uzatma bölümlerinin sonunda gülen taraf oldu. İngiltere’yi 2-1 yenen ABD’nin finaldeki rakibi olan Hollanda, 7 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de şampiyonluk için ABD ile mücadele verecek.

Kadınlar Dünya Kupası’nda uzatmaya giden bir maçı daha kazanamayan ve tatsız serisine devam eden İsveç ise 6 Temmuz Cumartesi günü 18.00’de İngiltere ile üçüncülük maçına çıkacak. ABD İngiltere maçında Alex Morgan İngilizleri kızdırdı! Yine gol sevinci yine kriz: İğrenç ABD`nin İngiltere`yi 2-1 yenerek Kadınlar Dünya Kupası`nda finale yükseldiği karşılaşmada Alex Morgan`ın gol sevinci tartışma yarattı. ABD`lü futbolcular Tayland`ı 13-0 yendikleri karşılaşmada da her golden sonra yaptıkları abartılı sevinç hareketleri nedeniyle eleştirilmişti. İlgili Haberi Oku