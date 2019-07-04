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Fenerbahçe savunmasına buz adam Kudryashov
Transfer Haberleri

Fenerbahçe savunmasına buz adam Kudryashov

Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında Başakşehir ile 6 aylık sözleşme imzalayan Rus sol bek Fedor Kudryashov'u gündemine aldı. Bonservisi elinde olan tecrübeli isim için sarı lacivertliler menajeriyle görüşmelere başladı. 

4 Temmuz 2019 12:43

32 yaşındaki Rus savunma oyuncusunun hem ligi bilmesi, hem de bonservis bedelinin olmaması ve ayrıca sol bek mevkisinin yanı sıra defansın ortasında da görev alması transferin olasılığını arttırıyor.

DHA’nın haberine göre; Skrtel ve Neustadter’in ayrılmasından sonra savunmanın göbeğine transfer yapmayı planlayan ve hem sol bek hem de stoper transferi için alternatif arayışında olan sarı lacivertli takımın ilgisine olumlu cevap veren Fedor Kudryashov’un anlaşmanın tamamlanması halinde Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası’ndaki kampına katılması bekleniyor.

Devre arasında transfer olduğu turuncu lacivertli takımla 8 maça çıkan ve 1 de gol kaydeden Kudryashov, Rus Milli Takımı’nın formasını da 30 kez terletti.

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Son güncelleme 12:43 | 4 Temmuz 2019
Fedor Kudryashov Fenerbahçe Medipol Başakşehir transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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