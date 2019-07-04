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Fenerbahçe Beko, Nando De Colo ile anlaşma sağladı!
Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko, Nando De Colo ile anlaşma sağladı!

Fenerbahçe Beko'nun, Euroleague'in son şampiyonu CSKA Moskova'dan ayrılan Nando De Colo ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

4 Temmuz 2019 20:24

Euroleague’in son şampiyonu CSKA Moskova’nın Fransız yıldızı Nando De Colo, Fenerbahçe Beko yolunda…

Nicolo Melli ve Marko Guduric’in NBA’e gitmesinden sonra oluşan boşluğu doldurmak isteyen sarı lacivertliler, CSKA Moskova’nın 32 yaşındaki guard’ı Nando De Colo ile el sıkıştı.

Eurohoops’ta yer alan habere göre; 2016-2019 yıllarında Euroleague şampiyonluğu yaşayan De Colo, CSKA’dan ayrıldıktan sonra NBA’e gitmek istiyordu ancak Fenerbahçe Beko tarafından Avrupa’da kalmaya ikna edildi.

5 yıl boyunca CSKA Moskova forması giyen De Colo, Avrupa’nın en etkili skorer oyuncuları arasında yer alıyor.

Son güncelleme 20:26 | 4 Temmuz 2019
CSKA Moskova Fenerbahçe Beko Nando de Colo
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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