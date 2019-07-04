Fenerbahçe Beko, Nando De Colo ile anlaşma sağladı!

Euroleague’in son şampiyonu CSKA Moskova’nın Fransız yıldızı Nando De Colo, Fenerbahçe Beko yolunda…

Nicolo Melli ve Marko Guduric’in NBA’e gitmesinden sonra oluşan boşluğu doldurmak isteyen sarı lacivertliler, CSKA Moskova’nın 32 yaşındaki guard’ı Nando De Colo ile el sıkıştı.

Eurohoops’ta yer alan habere göre; 2016-2019 yıllarında Euroleague şampiyonluğu yaşayan De Colo, CSKA’dan ayrıldıktan sonra NBA’e gitmek istiyordu ancak Fenerbahçe Beko tarafından Avrupa’da kalmaya ikna edildi.

5 yıl boyunca CSKA Moskova forması giyen De Colo, Avrupa’nın en etkili skorer oyuncuları arasında yer alıyor.