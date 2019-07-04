Efsane şampiyon Grand Ekinoks’u kaybettik

2001 Gazi Koşusu galibi ve ülkemizde yapılan son Triple Crown’ın sahibi Grand Ekinoks, 21 yaşında öldü. Türk atçılığına büyük katkısı bulunan şampiyon safkan Grand Ekinoks için Türkiye Jokey Kulübü’nden bir açıklama yayınlandı. İşte TJK’nın yaptığı o açıklama:

75. Gazi Koşusu galibi, son Triple Crown sahibi ve uluslararası arenada da ülkemizi başarıyla temsil eden pistlerimizin efsane isimlerinden şampiyon safkan Grand Ekinoks, 3 Temmuz Çarşamba günü aramızdan ayrıldı.

Yaman Zingal tarafından yetiştirilen, Volkan R. Ekinci'nin sahibi olduğu 1998 doğumlu Grand Ekinoks (Barnato – Violent Girl / Aristocrat), sayısız başarılara imzasını attığı yarış kariyerine, 14 Eylül 2000 yılında İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda katıldığı koşuyla başladı.

2001 yılında önce Erkek Tay Deneme, ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adına düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi G1 Gazi Koşusu ve G1 Ankara Koşusu'nu da kazanarak, adını Triple Crown (Üçlü Taç) yapmayı başaran 8. safkan olarak Türk yarışçılık tarihine yazdırdı

Yurt içinde elde ettiği başarılarının yanı sıra yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil ederek yarışseverlerin gönlünde ayrı bir yer edinen Grand Ekinoks, uluslararası arenada birçok önemli koşuda boy gösterdi.

Kariyerinde 7 (G1) koşu galibiyeti

Yarış hayatında 50 kez start alan şampiyon safkan, G1 Erkek Tay Deneme (2001), G1 Gazi Koşusu (2001), G1 Ankara (2001), G1 Türkiye Jokey Kulübü (2001, 2002, 2005) ve G1 Başbakanlık Koşuları'nın (2002) da bulunduğu 7 Grup 1, 3 Grup 2, 3 de Grup 3 koşudan galibiyetle ayrıldı.

Yurtdışı kariyeri

İlk olarak 2003 yılında Dubai World Cup karnavalı kapsamında start aldığı G3 Dubai City of Gold'dan ikinci olarak ayrılan Grand Ekinoks, akabinde aynı yıl dünyanın en önemli uzun mesafeli yarışlarından G1 Dubai Sheema Classic'te start aldı ve 5. oldu. 2004 yılı G1 Dubai Sheema Classic'te de start alan ve 7. olan şampiyon Grand Ekinoks, 2006 yılında da Dubai World Cup Karnavalı kapsamında katıldığı 3 koşudan da 3.lükle ayrıldı.

Pistlerde fırtına gibi esen şampiyon safkan 21 yaşında aramızdan ayrıldı.