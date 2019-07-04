Dünyanın en pahalı kadrosunun değeri 1 milyar 375 milyon Euro! Cristiano Ronaldo kadroya giremedi

KPMG´nin Football Benchmark ekibi, dünyanın en pahalı futbol takımı kadrosunun toplam değerini 1 milyar 375 milyon euro olarak hesapladı. KPMG verilerine göre, dünyanın en pahalı oyuncusu, 225 milyon euro’luk değeri ile, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Neymar’ı geride bırakan Kylien Mbappe oldu.

SAVUNMA HATTINDA DÖRT LIVERPOOL FUTBOLCUSU

Liverpool’un kalecisi Alisson, 96 milyon euro’luk değeriyle en pahalı 11’in kalesini korurken, 81 milyon euro’luk değeriyle Alexander-Arnold sağ bek, Andrew Robertson ise 66 milyon euro’luk değeriyle en değerli sol bek oldu. En pahalı ilk 11’in stoper hattında ise 98 milyon euro’luk Virgil van Dijk ile 86 milyon euro’luk Raphael Varane yer aldı.

CRISTIANO RONALDO KADROYA GİREMEDİ

4-4-3 sisteminde kurulan kadronun orta sahanın üçlüsünü 127 milyon euro ile Paul Pogba, 90 milyon euro ile N’Golo Kante ve 120 milyon euro ile Kevin De Bruyne oluşturdu. Dünyanın en pahalı takımının hücum üçlüsü ise 190 milyon euro’luk değeriyle Lionel Messi, 195 milyon euro’luk değeriyle Neymar ve 225 milyon euro’luk değeriyle Kylien Mbappe oldu. Juventus’un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo ise kadroya giremedi.

PREMIER LİG’DEN YEDİ OYUNCU YER ALDI

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ”Dünyanın en pahalı 11´inde ilk göze çarpan Ada futbolunun hegemonyası oldu. Kadroda yer alan tam yedi oyuncu, Premier Lig takımlarında forma giyiyor. Bu da Premier Lig’in neden dünyanın en çok izlenen ligi olduğunun kanıtı niteliğindedir. Ayrıca Liverpool’un Jürgen Kloop etkisiyle oyuncularının bir dünya markasına dönüştüğünü görüyoruz. Kylien Mbappe’nin hem yaşı hem de performansıyla en değerli oyuncu olması şaşırtıcı değil” dedi.