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Dünyanın en pahalı kadrosunun değeri 1 milyar 375 milyon Euro! Cristiano Ronaldo kadroya giremedi
Dünyadan Futbol

Dünyanın en pahalı kadrosunun değeri 1 milyar 375 milyon Euro! Cristiano Ronaldo kadroya giremedi

Dünyanın en pahalı futbolcularından kurulu bir kadro açıklayan KPMG, kadronun değerini 1 milyar 375 milyon euro olarak belirledi. Kadroda Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo yer almadı.

4 Temmuz 2019 12:17

KPMG´nin Football Benchmark ekibi, dünyanın en pahalı futbol takımı kadrosunun toplam değerini 1 milyar 375 milyon euro olarak hesapladı. KPMG verilerine göre, dünyanın en pahalı oyuncusu, 225 milyon euro’luk değeri ile, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Neymar’ı geride bırakan Kylien Mbappe oldu.

SAVUNMA HATTINDA DÖRT LIVERPOOL FUTBOLCUSU

Liverpool’un kalecisi Alisson, 96 milyon euro’luk değeriyle en pahalı 11’in kalesini korurken, 81 milyon euro’luk değeriyle Alexander-Arnold sağ bek, Andrew Robertson ise 66 milyon euro’luk değeriyle en değerli sol bek oldu. En pahalı ilk 11’in stoper hattında ise 98 milyon euro’luk Virgil van Dijk ile 86 milyon euro’luk Raphael Varane yer aldı.

CRISTIANO RONALDO KADROYA GİREMEDİ

4-4-3 sisteminde kurulan kadronun orta sahanın üçlüsünü 127 milyon euro ile Paul Pogba, 90 milyon euro ile N’Golo Kante ve 120 milyon euro ile Kevin De Bruyne oluşturdu. Dünyanın en pahalı takımının hücum üçlüsü ise 190 milyon euro’luk değeriyle Lionel Messi, 195 milyon euro’luk değeriyle Neymar ve 225 milyon euro’luk değeriyle Kylien Mbappe oldu. Juventus’un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo ise kadroya giremedi.

PREMIER LİG’DEN YEDİ OYUNCU YER ALDI

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ”Dünyanın en pahalı 11´inde ilk göze çarpan Ada futbolunun hegemonyası oldu. Kadroda yer alan tam yedi oyuncu, Premier Lig takımlarında forma giyiyor. Bu da Premier Lig’in neden dünyanın en çok izlenen ligi olduğunun kanıtı niteliğindedir. Ayrıca Liverpool’un Jürgen Kloop etkisiyle oyuncularının bir dünya markasına dönüştüğünü görüyoruz. Kylien Mbappe’nin hem yaşı hem de performansıyla en değerli oyuncu olması şaşırtıcı değil” dedi.

Son güncelleme 12:17 | 4 Temmuz 2019
cristiano ronaldo
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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