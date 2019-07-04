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İngiltere Premier Lig

Chelsea takımın başına Frank Lampard’ı getirdi!

Chelsea, takımın tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan efsane eski futbolcusu Frank Lampard'ı takımın başına getirildiğini duyurdu.

4 Temmuz 2019 11:14

Chelsea, Maurizio Sarri’den boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurdu. Londra devi, bir süredir gündeminde olan Frank Lampard’ın menajerliğe getirildiğini duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Frank Lampard ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Geçen sezon kariyerinin ilk teknik direktörlük tecrübesini Derby County ile geçiren Lampard, takımıyla play-off finali oynamış ancak Aston Villa’ya kaybederek Premier Lig’in kıyısından dönmüştü. Takımdan 2014 yılında ayrılan Lampard 5 yıl sonra teknik direktör olarak geri döndü.

YILLIK 5.5 MİLYON POUND

Futbolculuk döneminde Chelsea formasını (2001-2014) tarihleri arasında aralıksız 13 yıl giyen 41 yaşındaki teknik adam, Maviler ile 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşarken 1 kez Şampiyonlar Ligi ve 1 kez de UEFA Avrupa Ligi zaferi tattı. Lampard ayrıca Chelsea formasıyla 4 FA Cup, 2 Lig Kupası ve 2 Community Shield kazandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Lampard, Chelsea’den yıllık 5.5 milyon Pound kazanacak.

KULÜP TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ

Resmi maçlarda 211 gol atan Lampard, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu. 41 yaşındaki teknik adam ayıca ligde attığı 147 golle de Chelsea’nin Premier Lig’deki en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

Son güncelleme 11:35 | 4 Temmuz 2019
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