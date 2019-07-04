Buffon 1 yıl sonra yeniden Juventus’ta! Ve imzalar atıldı…

Gianluigi Buffon’un Juventus hasreti kısa sürdü… Deneyimli file bekçisi, bir yıllık Paris Saint-Germain macerasının ardından efsanesi olduğu Juventus’a geri döndü.

İtalyan ekibiyle yeniden anlaşma masasına oturan 41 yaşındaki İtalyan kaleci, bu sabah Juventus için sağlık kontrolünden geçti. Juventus Gianluigi Buffon transferini sosyal medya hesaplarından resmi olarak bir video ile duyurdu.

Daha önce 2001-2018 yılları arasında aralıksız olarak Juventus forması giyen ve siyah-beyazlı kulübün efsaneleri arasına giren Buffon, geçen sezon başında PSG’ye imza atmıştı.

Juventus formasıyla uzun yıllar geçiren 41 yaşındaki eldiven, İtalya Milli Takımı’nda da 176 maça çıktı.