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Beşiktaş’ın eski yıldızı listenin başında
TFF 1.Lig

Beşiktaş’ın eski yıldızı listenin başında

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giymiş olan Bobo'yu transfer gündemine aldı.

4 Temmuz 2019 14:45

Hatayspor, bir dönem Beşiktaş forması giyen ve son olarak da Alanyaspor’da görev almış olan Bobo'yu gündemine aldı. Bordo-beyazlı kulübün Alanyaspor ile anlaşması karşılıklı olarak feshedilen Brezilyalı forveti transferde hedeflediği öğrenildi.

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HATAY’A GELMEYE HAZIR

Tekrar Türkiye'ye gelmeye hazırlanan 34 yaşındaki tecrübeli forvetin Hatayspor'la her konuda anlaştığı ve son olarak eşini ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Hatayspor transfer komitesi tarafından Hatay'a ait fotoğrafların Bobo'ya gönderildiği de iddia edilirken, Bobo'nun eşini ikna etmesi durumunda birkaç gün içerisinde Türkiye'ye gelmesi beklendiği gelen bilgiler arasında yer aldı.

Son güncelleme 14:45 | 4 Temmuz 2019
bobo hatayspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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