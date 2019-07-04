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Arjen Robben futbol kariyerini noktaladı
Dünyadan Futbol

Arjen Robben futbol kariyerini noktaladı

Hollanda'nın efsane ismi Arjen Robben, 35 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 4 Temmuz 2019 18:33

Bayern Münih ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan Arjen Robben futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

10 yıl boyunca formasını terlettiği Bayern Münih’te sayısız başarı yakalayan Robben, Real Madrid, Chelsea ve PSV Eindhoven gibi takımların formasını giydi.

Robben yaptığı açıklamada, “Çok düşündüm. Bayern Münih ile son maça çıktıktan sonra geleceğimle ilgili karar vereceğimi söyledim ve kariyerime nokta koydum. Şüphesiz zor bir karar oldu. Aklım ve kalbim birbiriyle çarpıştı” dedi.

Bayern Münih ile 8 Bundesliga, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 1 Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu yaşayan Robben, kariyeri boyunca toplam 28 şampiyonluk ve birçok başarı elde etti.

Son güncelleme 18:35 | 4 Temmuz 2019
ARJEN ROBBEN
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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