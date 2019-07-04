Arjen Robben futbol kariyerini noktaladı

Bayern Münih ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan Arjen Robben futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

10 yıl boyunca formasını terlettiği Bayern Münih’te sayısız başarı yakalayan Robben, Real Madrid, Chelsea ve PSV Eindhoven gibi takımların formasını giydi.

Robben yaptığı açıklamada, “Çok düşündüm. Bayern Münih ile son maça çıktıktan sonra geleceğimle ilgili karar vereceğimi söyledim ve kariyerime nokta koydum. Şüphesiz zor bir karar oldu. Aklım ve kalbim birbiriyle çarpıştı” dedi.

Bayern Münih ile 8 Bundesliga, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 1 Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu yaşayan Robben, kariyeri boyunca toplam 28 şampiyonluk ve birçok başarı elde etti.