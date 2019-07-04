3 Temmuz paylaşımı sonrası Derya Uluğ’ın konseri iptal edildi! Ünlü sanatçı ‘tehdit ediliyorum’ dedi

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında büyük gerilime neden olan 3 Temmuz 2011’de başlayan şike operasyonu süreci, sanatçı Derya Uluğ’u da içine aldı.

Fenerbahçeli olan popçu Derya Uluğ, operasyonun yıl dönümünde Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “3 Temmuz bir kumpastır. Aynı zamanda diriliştir, direniştir. Başta Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, yönetim ve Fenerbahçe camiasının hakkı yenmiştir. Unutmadık, unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

3 Temmuz bir KUMPASTIR.Aynı zamanda diriliştir, direniştir. — Derya ULUĞ (@deryaulugg) 3 Temmuz 2019

Fenerbahçe’nin ‘Fener Ol’ kampanyasında da rol alan Uluğ’un bu sözleri Trabzonspor taraftarlarının büyük tepkisiyle karşılaştı.

29. Akçaabat Festivali’nde sahneye çıkması beklenen Uluğ’un konseri belediye tarafından iptal edilirken ünlü sanatçı Twitter hesabından isyan etti.

Tehditlere maruz kaldığını söyleyen Uluğ, “Benim Fenerbahçe’ye gönül verdiğim gibi Trabzon’a gönül vermiş taraftarların hassasiyetlerini anlıyorum. Fakat maruz kaldığım tehdit, hedef gösterme ve hakaretler bazı sınırların çok üzerindedir” yorumunda bulundu.

İşte Uluğ’un yaptığı açıklama;