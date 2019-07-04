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3 Temmuz paylaşımı sonrası Derya Uluğ’ın konseri iptal edildi! Ünlü sanatçı ‘tehdit ediliyorum’ dedi
Fenerbahçe

3 Temmuz paylaşımı sonrası Derya Uluğ’ın konseri iptal edildi! Ünlü sanatçı ‘tehdit ediliyorum’ dedi

Ünlü sanatçı Derya Uluğ, geçtiğimiz günlerde 3 Temmuz 2011'de başlayan şike süreciyle ilgili yaptığı paylaşım sonrasında tehditler aldığını ve Akçaabat Belediyesi'nde yapacağı konserin iptal edildiğini duyurdu.

4 Temmuz 2019 18:47

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında büyük gerilime neden olan 3 Temmuz 2011’de başlayan şike operasyonu süreci, sanatçı Derya Uluğ’u da içine aldı.

Fenerbahçeli olan popçu Derya Uluğ, operasyonun yıl dönümünde Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “3 Temmuz bir kumpastır. Aynı zamanda diriliştir, direniştir. Başta Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, yönetim ve Fenerbahçe camiasının hakkı yenmiştir. Unutmadık, unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin ‘Fener Ol’ kampanyasında da rol alan Uluğ’un bu sözleri Trabzonspor taraftarlarının büyük tepkisiyle karşılaştı.

29. Akçaabat Festivali’nde sahneye çıkması beklenen Uluğ’un konseri belediye tarafından iptal edilirken ünlü sanatçı Twitter hesabından isyan etti.

Tehditlere maruz kaldığını söyleyen Uluğ, “Benim Fenerbahçe’ye gönül verdiğim gibi Trabzon’a gönül vermiş taraftarların hassasiyetlerini anlıyorum. Fakat maruz kaldığım tehdit, hedef gösterme ve hakaretler bazı sınırların çok üzerindedir” yorumunda bulundu.

İşte Uluğ’un yaptığı açıklama;

Son güncelleme 18:47 | 4 Temmuz 2019
3 temmuz Akçaabat Festivali Derya Uluğ Fenerbahçe trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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