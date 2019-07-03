SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığından indirim talebine ret!
Transfer Haberleri

Yaya Toure Çin’e transfer oldu

Afrika'da üst üste 4 kez yılın futbolcusu seçilen 36 yaşındaki Yaya Toure, Çin ekibi Qingdao Huanghai ile sözleşme imzaladı.

3 Temmuz 2019 15:10

Çin 2. Futbol Ligi ekiplerinden Qingdao Huanghai, Fildişi Sahilli futbolcu Yaya Toure’yi kadrosuna kattı. Kulübün sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yapılan açıklamada, teknik ekibin isteği doğrultusunda 36 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren Yaya Toure, “Futbola başladığımdan bu yana mücadeleden hiç kaçmadım ve Qingdao Huanghai takımıyla yeni bir maceraya hazırım” ifadelerini kullandı.

Milli formayla 97 maçta 19 gol atan ve 2015’te Afrika Uluslar Kupası’nı kazanan Toure, Afrika’da üst üste dört sezon (2011, 2012, 2013, 2014) yılın futbolcusu seçilmişti.

Son güncelleme 15:10 | 3 Temmuz 2019
çin yaay toure
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR