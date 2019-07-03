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Yağmur Sarnıç kimdir? Emre Aşık’la boşandı mı?
Diğer Sporlar

Yağmur Sarnıç kimdir? Emre Aşık’la boşandı mı?

Yağmur Sarnıç ve Emre Aşık arasında bir süredir yaşanan çekişmeli boşanma süreci magazin basınına konu oluyor. Son olarak ise mahkemenin çocukların velayetini Emre Aşık'a vermesinin ardından çocuklar Yağmur Sarnıç'tan alındı. Peki Yağmur Sarnıç kimdir?

3 Temmuz 2019 12:08

Futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın çekişmeli boşanma davası devam ediyor. Geçtiğimiz gün çocuğunun bakıcısı tarafından darbedildiğini gören Emre Aşık,6 yıllık eşi Yağmur Sarnıç'a üç çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtı. Davayı kaybeden Yağmur Sarnıç ise çocuklarını baba Aşık'a teslim ederken sinir krizi geçirdi. Peki, Yağmur Sarnıç kimdir? İşte Yağmur Sarnıç hakkındaki detaylar…

YAĞMUR SARNIÇ KİMDİR?

Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Emre Aşık'ın eşi olarak tanınan Yağmur Sarnıç, 1993 tarihinde dünyaya geldi. Evlendikten sonra “Aşık” soyadını alan Yağmur Sarnıç'ın mesleği ise iç mimarlıktır.

2012 yılında Fransa'da Emre Aşık ile nikah masasına oturdu. 2017’de Sokakta bulduğu yaralı baykuşu veterinere götüren Yağmur Aşık, veterinerle yaşadığı tartışmayla gündeme gelmiş, magazin sayfalarına konu olmuştu.

2018 yılında boşanma kararı alan Emre- Yağmur Aşık çifti 2019 aylarında evliliklerine bir şans daha verme kararı almış ancak ihanet iddiaları ardından ikili yeniden boşanma başvurusunda bulunmuştu. Yağmur Aşık, boşanma kararı ardından “Sarnıç” soyadını kullanmaya başladı. İkilinin çekişmeli davası sürerken Emre Aşık'ın çocuklarının velayetini alması yeni bir krize neden oldu. Yağmur Sarnıç’ın sinir krizi geçirdiği anlar basına yansıdı.

7 yıldır Emre Aşık ile evli olan Yağmur Sarnıç 3 çocuk annesi.

Son güncelleme 12:08 | 3 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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