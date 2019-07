Wimbledon’da iki efsane birlikte mücadele edecek! Andy Murray ve Serena Williams

Teniste sezonun üçüncü Grand Slam’i olan Wimbledon’da karışık çiftler kategorisinde sürpriz bir ikili mücadele edecek. Britanyalı tenisçi Andy Murray ile ABD’li efsane raket Serena Williams, şampiyonluk için birlikte mücadele verecek.

Doğum yaptıktan sonra kortlara dönen ancak dönüşü sonrası maç eksiği nedeniyle bir türlü eski form seviyesine çıkamayan Serena Williams ile tenis kariyerini sarsan uzun süren sakatlığı sonrası kortlara dönüş yapmak için mücadele veren Andy Murray güçlerini birleştirdi.

Murray’nin kalçası, Serena’nın dizi…

Kalçasından ciddi bir ameliyat geçiren Murray ile dizinden sıkıntı yaşayan Serena Williams’ın korttaki performansı merak konusu olurken Williams, “Ben her zaman Andy'yi beğenirdim. İş ahlakı her zaman üst düzeydeydi. Ona her zaman saygı duyuyorum. ATP'deki rekabeti sürükleyen insanların en önde gidenlerinden biri olarak onunla aynı takımda olmak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Serena Williams’ın 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunurken Andy Murray’nin ise 2'si Wimbledon olmak üzere 3 Grand Slam zaferi bulunuyor. Serena, daha önce Wimbledon'da 7'si tekler, 6'sı çiftler ve bir kez de karışık çiftler olmak üzere, toplam 14 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.