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Wimbledon’da iki efsane birlikte mücadele edecek! Andy Murray ve Serena Williams
Diğer Sporlar

Wimbledon’da iki efsane birlikte mücadele edecek! Andy Murray ve Serena Williams

Wimbledon'da karışık çiftler kategorisinde sürpriz bir ikili şampiyonluk mücadelesi verecek. 37 yaşındaki efsane raket Serena Williams ile 32 yaşındaki Britanyalı yıldız Andy Murray güçlerini birleştirecek.

3 Temmuz 2019 20:55

Teniste sezonun üçüncü Grand Slam’i olan Wimbledon’da karışık çiftler kategorisinde sürpriz bir ikili mücadele edecek. Britanyalı tenisçi Andy Murray ile ABD’li efsane raket Serena Williams, şampiyonluk için birlikte mücadele verecek.

Doğum yaptıktan sonra kortlara dönen ancak dönüşü sonrası maç eksiği nedeniyle bir türlü eski form seviyesine çıkamayan Serena Williams ile tenis kariyerini sarsan uzun süren sakatlığı sonrası kortlara dönüş yapmak için mücadele veren Andy Murray güçlerini birleştirdi.

03 Temmuz 2019 Büşra Ün İsviçre`de şampiyon oldu Milli sporcu Büşra Ün, İsviçre`de düzenlenen Birrhard Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası çiftler kategorisinde şampiyon oldu. İlgili Haberi Oku

Murray’nin kalçası, Serena’nın dizi…

Kalçasından ciddi bir ameliyat geçiren Murray ile dizinden sıkıntı yaşayan Serena Williams’ın korttaki performansı merak konusu olurken Williams, “Ben her zaman Andy'yi beğenirdim. İş ahlakı her zaman üst düzeydeydi. Ona her zaman saygı duyuyorum. ATP'deki rekabeti sürükleyen insanların en önde gidenlerinden biri olarak onunla aynı takımda olmak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Serena Williams’ın 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunurken Andy Murray’nin ise 2'si Wimbledon olmak üzere 3 Grand Slam zaferi bulunuyor. Serena, daha önce Wimbledon'da 7'si tekler, 6'sı çiftler ve bir kez de karışık çiftler olmak üzere, toplam 14 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Son güncelleme 20:55 | 3 Temmuz 2019
Andy Murray serena williams Wimbledon
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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