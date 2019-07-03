Wimbledon’da favoriler tur atladı! Stan Wawrinka sürprizi yaşandı…

Sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon’ın üçüncü gününde, tek erkeklerde Novak Djokovic ve Kevin Anderson, tek kadınlarda da Karolina Pliskova, Simona Halep ve Elina Svitolina, üçüncü tura çıktı. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen çim kort turnuvasının üçüncü gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, Merkez Kort’ta klasmanın 111 numarası ABD’li Denis Kudla ile karşı karşıya geldi. Toplam 1,5 saat süren maçta rakibini 6-3, 6-2 ve 6-2’lik setlerle mağlup eden Djokovic, üçüncü tur biletini aldı. Sırp tenisçi, Polonyalı Hubert Hurkacz ile eşleşti.

4 numaralı seribaşı Güney Afrikalı Kevin Anderson, ikinci turda Sırp Janko Tipsarevic’i 6-4, 6-7, 6-1 ve 6-4’lük setlerle 3-1 yendi. 10 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov da İspanyol Feliciano Lopez’i 4-6, 6-4, 7-5 ve 6-4’lük setlerle geçti. 22 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka, ABD’li Reilly Opelka’ya 7-5, 3-6, 4-6, 6-4 ve 8-6’lık setlerle 3-2 yenilerek turnuvaya ikinci turda veda etti. Kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında üçüncü tura yükselen 21 yaşındaki Opelka, Kanadalı Milos Raonic ile eşleşti.

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Pliskova ve Halep üçüncü turda

Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, 2016 Rio Olimpiyatları şampiyonu Porto Rikolu Monica Puig’i 6-0 ve 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup etti. 7 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep de vatandaşı Mihaela Buzarnescu’yu 1 saat 51 dakika süren mücadelenin ardından 6-3, 4-6 ve 6-2’lik setlerle 2-1 yendi. 8 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, rakibi Rus Margarita Gasparyan’ın çekilmesiyle üçüncü tura yükselen taraf oldu.

Federer ve Nadal korta çıkacak

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, Büyük Britanyalı Jay Clarke, 3 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal da Avustralyalı Nick Kyrgios karşısında üçüncü tura çıkma mücadelesi verecek. Tek kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty, ikinci turda Belçikalı Alison Van Uytvanck ile karşı karşıya gelecek. 4 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens’in rakibi ABD’li Taylor Townsend, 5 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber’in rakibi de ABD’li Lauren Davis olacak.