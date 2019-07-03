Transfer haberleri: BJK’den son dakika Holtby atağı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray transfer gündemi

İstediği yabancı futbolcu transferlerini henüz gerçekleştiremeyen Beşiktaş için bir iddia Almanya’dan geldi. Alman basınına göre BJK Lewis Holtby ile ilgileniyor. Galatasaray, Manchester United ile sözleşmesi sona eren, PSG ile görüşen 29 yaşındaki yıldız Ander Herrera’yı Fransızlara çalım atarak İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon stoperleri Danimarkalı olacak. Fenerbahçe yönetimi, Zanka ve Simon Kjaer için tüm şartları zorluyor.Teknik Direktör Ersun Yanal’ın önümüzdeki sezon için iki yıldızı da takımda görmek istediği bildirildi.

HOLTBY’E BEŞİKTAŞ KANCASI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’ye nazaran transferde yavaş olan ekip olmaya devam ediyor. Görüştüğü isimler olsa da siyah-beyazlılar, mali durumlardan ötürü transfer piyasasında çok haraketli davranamıyor.

Alman Bild gazetesinin haberine göre Beşiktaş’ın Hamburg’da forma giyen ve sözleşmesi sona erdiği için serbest oyuncu konumuna gelen Lewis Holtby’ı takıma katmak için ısrarcı konumunda olduğu belirtildi.

28 yaşındaki Alman futbolcu orta saha ve 10 numara mevkiilerinde görev alıyor.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2’de Hamburg formasıyla ligde 26 maça çıkan Lewis Holtby, bu 26 maçta 4 gol ve 3 asist yaptı.

CİMBOM BONSERVİSİ ELİNDE YILDIZI İSTİYOR

Transfere hızlı bir giriş yapan Galatasaray, asıl bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Sevilla'dan Ever Banega ile anlaşan sarı-kırmızılılar bir yandan da Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bir 8 numara için daha harekete geçmişti.

Scout ekibi çalışmalarını sürdürse de yönetim teknik direktör Fatih Terim büyük bir sürpriz hazırlığına girişti. Manchester United ile sözleşmesi sona eren İspanyol yıldız Ander Herrera için düğmeye basan sarı-kırmızılılar oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Galatasaray yönetimi, Fransız devi PSG'nin görüştüğü 29 yaşındaki futbolcuyu Fransızların elinden kaparak teknik direktör Fatih Terim'e sürpriz yapmak istiyor. İspanyol orta sahanın minimum 5 milyon avro yıllık istemesi ise en büyük sıkıntı.

FENERBAHÇE’DEN SAVUNMAYA TAKVİYE

Fenerbahçe savunmaya takviye yapmak için tüm şartlarını zorluyor. Sarı-Lacivertliler, İngiliz ekibi Huddersfield forması giyen Zanka ve Sevilla’lı Simon Kjaer için tüm şartları zorluyor. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın önümüzdeki sezon için iki yıldızı da takımda görmek istediği bildirildi.

29 yaşındaki Zanka’nın İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. Ada temsilcisi oyuncudan para kazanmak istiyor ve bu yüzden elinden çıkarmak istiyor.

Fenerbahçe eski oyuncusu Simon Kjaer için de ısrarcı. Yönetim, iki yıldız için temaslarını hızlandırdı.