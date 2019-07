Trabzonspor’dan ‘3 Temmuz’ paylaşımı

Trabzonspor Kulübü, 2010-2011 sezonunun ardından yaşanan 3 Temmuz sürecine ilişkin açıklama yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, aradan tam 8 yılın geçtiği ancak hiçbir şeyin değişmediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Hiçbir şey değişmedi, şike yapanlar hariç. Başta UEFA, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi olmak üzere onlarca verilen kesin yargı kararı ile mahkeme şike yapanları suçlu buldu. Mahkemelerde kabul ettikleri belgeleri, ses kayıtlarını ülkemizin bekasına kasteden terör örgütüne bağladılar. Oysaki aynı terör örgütünün elemanlarıyla kendi tesislerinde çift kale maç oynayan onlardı. O terör örgütü üyelerini kulüplerine ‘onur üyesi’ dahi yapanlar da… Ceza alan kulüp bir süre sonra ‘kumpas’ olduğunu öne sürüp yeniden yargılama talep etti.

So, it’s time to speak up once again! The “immaculate” champion of the 2010-2011 season is Trabzonspor!

O zaman bir kez daha yüksek sesle haykırmanın zamanıdır! 2010-2011 sezonunun “tertemiz” şampiyonu Trabzonspor!#JusticeforTrabzonspor#SeneHep2011 @FIFAcom pic.twitter.com/6gpf2qX8KL

— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 2 Temmuz 2019