SON DAKİKA | Trabzonspor, Ahmet Canbaz transferini açıkladı!

Yeni sezon öncesinde kadrosuna genç isimleri katmaya devam eden Trabzonspor, Werder Bremen’de forma giyen 21 yaşındaki Ahmet Canbaz’ı kadrosuna kattı.

Bordo mavili ekip orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalarken sözleşme fesih bedeli olarak Alman ekibine 125 bin Euro ödendi.

KAP’a yapılan açıklamada, “Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 15 resmi maçta ( Süper Lig veya UEFA) oynaması ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınması halinde 100.000.-EUR, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, o ana kadar Werder Bremen’in hakettiği tutarı aşan kısmının %20’si ödenecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan 2019-20 sezonu için genç futbolcuya 625 bin TL, sonraki senelerde ise 630 bin TL garanti ücret ödeneceği açıklandı.

Trabzonspor`dan açıklama: Adebayor, Gignac gündemimizde yok Trabzonspor`da Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan son günlerde basında çıkan forvet transferi haberleri için açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku