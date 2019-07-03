SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Ahlaksız, müfteriler
SON DAKİKA | Trabzonspor, Ahmet Canbaz transferini açıkladı!
Transfer Haberleri

SON DAKİKA | Trabzonspor, Ahmet Canbaz transferini açıkladı!

Son dakika gelişmesi... Trabzonspor, Werder Bremen'de forma giyen gurbetçi futbolcu Ahmet Canbaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Canbaz'ın sözleşme feshi için 125 bin Euro ödenirken oyuncunun bir sonraki satışından Alman ekibine yüzde 20 pay verilecek. İşte transferin detayları...

3 Temmuz 2019 18:31

Yeni sezon öncesinde kadrosuna genç isimleri katmaya devam eden Trabzonspor, Werder Bremen’de forma giyen 21 yaşındaki Ahmet Canbaz’ı kadrosuna kattı.

Bordo mavili ekip orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalarken sözleşme fesih bedeli olarak Alman ekibine 125 bin Euro ödendi.

KAP’a yapılan açıklamada,  “Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 15 resmi maçta ( Süper Lig veya UEFA) oynaması ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınması halinde 100.000.-EUR, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, o ana kadar Werder Bremen’in hakettiği tutarı aşan kısmının %20’si ödenecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan 2019-20 sezonu için genç futbolcuya 625 bin TL, sonraki senelerde ise 630 bin TL garanti ücret ödeneceği açıklandı.

03 Temmuz 2019 Trabzonspor`dan açıklama: Adebayor, Gignac gündemimizde yok Trabzonspor`da Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan son günlerde basında çıkan forvet transferi haberleri için açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:31 | 3 Temmuz 2019
Ahmet Canbaz trabzonspor werder bremen
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR