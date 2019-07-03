SON DAKİKA Ozan Kabak şoku!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile geçtiğimiz günlerde sözleşme imzalayan Ozan Kabak, büyük bir şanssızlık yaşadı. Antrenmanda sakatlanan Ozan Kabak’ın tedavisinin 2-3 hafta süreceği belirtildi.

Schalke 04 Kulübü, resmi Twitter hesabından Ozan Kabak’ın sakatlığı ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Ozan Kabak’ın sakatlandığını ve önümüzdeki birkaç hafta bireysel olarak çalışacağının altı çizildi.

#S04-Neuzugang @ozankabak4 hat sich im Training leider eine Fußverletzung zugezogen und wird daher in den kommenden Wochen individuell trainieren. Mehr dazu hier https://t.co/UFfUrhxsih pic.twitter.com/LFNgBwN0Ru — FC Schalke 04 (@s04) July 3, 2019

Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon euro bedelle transfer olan genç oyuncu, geçtiğimiz pazar günü Schalke 04 ile anlaşmıştı. Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider, Ozan Kabak transferi ile ilgili “Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden birini takımımıza kazandırdığımız için çok mutluyuz. Transferde çok önemli rakiplerimiz olmasına rağmen Ozan bizi seçti. Ozan'ı ikna eden Michael Reschke ve David Wagner'e çok teşekkür ederim” ifadelerini kullanmıştı.

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İLK ANTRENMANINDA BÜYÜK İLGİ ÇEKMİŞTİ

VFB Stuttgart’tan Schalke04 Kulübü’ne transfer olan Ozan Kabak’a, yeni takımıyla çıktığı ilk antrenmana, mavi- beyazlı taraftarlar ve gurbetçi futbolseverler yoğun ilgi göstermişti.

Union Berlin maçında burnuna darbe alan ve ardından da bir operasyon geçiren 19 yaşındaki oyuncu, koruyucu maske takarak çalışmaya katılmıştı. Yeni transfer Ozan'ı merak eden taraftarların, oyuncuyu maskesinden dolayı tanımakta zorlandıkları gözlenmişti. Genç futbolcunun, ilk antrenmanında oyuna katılımı ve hareketliliği ile oldukça istekli olduğu görülmüştü. Antrenman sonrası Schalke04 taraftarları, Ozan'dan imza alabilmek ve fotoğraf çektirebilmek için büyük gayret göstermişti.