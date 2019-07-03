Son dakika! İşte Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Max Kruse’nin forma numarası!

Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Max Kruse’nin forma numarası belli oldu. Kruse, Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre gelecek sezon sırtında 10 numaralı forma ile ter dökecek. Sarı-lacivertliler aynı zamanda 31 yaşındaki Alman hücum oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını da duyurdu.

Ali Koç: `Fener Ol`un ilk üç ayında hedefin dörtte birine ulaştık Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fener Ol kampanyasının 4 Nisan 2020`ye kadar devam edeceğini dile getirerek, Kampanyamızın ilk üç ayında hedeflediğimiz rakamın dörtte birine ulaşmış olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu Türkiye çapında bu güne kadar yapılmış en büyük kitlesel destek çalışmasıdır ancak daha gidecek çok yolumuz var ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

İşte Fenerbahçe’nin açıklaması:”Kulübümüz, daha önce ön sözleşme imzaladığı Alman milli futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçemiz, Alman futbolcuyu 3 yıllığına renklerine bağlamıştır.

Oyuncumuz Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen hazırlık kampına katılmıştır.

Max Kruse'e, Kulübümüze hoş geldin diyor; çubuklu forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”