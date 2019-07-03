Son dakika! İşte Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Max Kruse’nin forma numarası!

Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Max Kruse’nin forma numarası belli oldu. Kruse, Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre gelecek sezon sırtında 10 numaralı forma ile ter dökecek. Sarı-lacivertliler aynı zamanda 31 yaşındaki Alman hücum oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını da duyurdu.
İşte Fenerbahçe’nin açıklaması:”Kulübümüz, daha önce ön sözleşme imzaladığı Alman milli futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya varmıştır.
Fenerbahçemiz, Alman futbolcuyu 3 yıllığına renklerine bağlamıştır.
Oyuncumuz Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen hazırlık kampına katılmıştır.
Max Kruse'e, Kulübümüze hoş geldin diyor; çubuklu forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”