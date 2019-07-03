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Gençlerbirliği Sefa Yılmaz’ı transfer etti
Transfer Haberleri

Gençlerbirliği Sefa Yılmaz’ı transfer etti

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği, deneyimli oyuncu Sefa Yılmaz ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

3 Temmuz 2019 15:53

Kırmızı-siyahlı ekip konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan´ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren takımımız Sefa Yılmaz´ı transfer etti. Son olarak Altınordu forması giyen 1990 doğumlu futbolcu Sefa Yılmaz ile iki yıllık sözleşme imzaladık.Berlin doğumlu futbolcu ülkemizde Kayserispor, Trabzonspor, Alanyaspor, Gaziantepspor, Boluspor ve Altınordu takımlarında forma giydi.İmza töreninde Kulüp Genel Menajerimiz Emrah Atasoy ve teknik direktörümüz Mustafa Kaplan da hazır bulundu”

Son güncelleme 15:54 | 3 Temmuz 2019
Gençlerbirliği sefa yılmaz süper lig transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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