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Rodrigo kendi bonservis bedelini kendisi ödedi
Transfer Haberleri

Rodrigo kendi bonservis bedelini kendisi ödedi

Atletico Madrid'in genç orta saha oyuncusu Rodrigo Hernandez, serbest kalma bedeli olan 70 milyon avroyu ödeyerek sözleşmesini tek taraflı sonlandırdı.

3 Temmuz 2019 17:02

İspanyol futbolcu Rodrigo Hernandez, serbest kalma bedeli olan 70 milyon avroyu ödeyerek Atletico Madrid Kulübü ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Rodrigo Hernandez’in yasal temsilcileri, La Liga kurumunun Madrid’deki ofisine giderek, futbolcunun sözleşmesinin olduğu Atletico Madrid’den ayrılmasını sağlayan 70 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödedi.

Atletico Madrid Kulübü’nün 2018 Mayıs ayında Villarreal’den 20 milyon avroya transfer ettiği 23 yaşındaki Rodrigo, İspanyol ekibiyle olan sözleşmesini sonlandırdı.

İspanyol basını, Rodrigo’nun yeni takımının İngiltere’nin Manchester City olacağını yazdı.

Son güncelleme 17:26 | 3 Temmuz 2019
Atletico Madrid Manchester City rodrigo
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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