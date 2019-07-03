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Obradovic’e büyük onur! ‘Yaşayan Efsane Obra’
Basketbol Süper Ligi

Obradovic’e büyük onur! ‘Yaşayan Efsane Obra’

Basketbolun yaşayan efsanesi olarak gösterilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic'in hayatını anlatan 'Yaşayan Efsane Obra' kitabı satışa çıktı.

3 Temmuz 2019 11:32

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic’in hayatını anlatan kitap, satışa sunuldu. Kazandığı 9 Avrupa Ligi kupasıyla basketbolun yaşayan efsanesi olarak gösterilen 59 yaşındaki Obradovic’in hayatı, Fanatik Kitap bünyesinde, “Yaşayan Efsane Obra” ismiyle Gökhan German ve Hamit Turhan’ın kalemiyle yazıldı.

Obradovic’in doğumundan basketbola başlamasına, milli formayı giymesinden antrenörlük yıllarına kadar hayatı, başarıları kitapta anlatılıyor. Obradovic’i yakından tanıyan spor dünyasının önemli isimlerinin görüşlerinin de yer aldığı kitapta özel fotoğraflar da bulunuyor.

Başantrenör Obradovic, 2013 yılında çalıştırmaya başladığı Fenerbahçe’yle 1 Avrupa Ligi, 4 lig şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 kupa kazandı.

Son güncelleme 11:32 | 3 Temmuz 2019
Fenerbahçe obradovic
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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