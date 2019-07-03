Max Kruse’dan Fenerbahçe taraftarına mesaj: ‘Sabırsızlanıyorum’

Fenerbahçe’nin 3 yıllığına renklerine kattığı Alman milli futbolcu Max Kruse, gerçekleştirilen imza töreninin ardından Fenerbahçe Televizyonu'nun sorularını yanıtladı.

Verdiği en doğru kararın Fenerbahçe'ye gelmek olduğunu dile getiren Max Kruse, sarı lacivertli camianın hem Avrupa çapında hem de Türkiye'nin en büyük kulübü olduğuna vurgu yaptı.

Sözlerine ilk izlenimlerini paylaşarak başlayan Max Kruse, kendisini harika hissettiğini ve Şükrü Saracoğlu'ndaki atmosferin kendisini heyecanlandırdığını şu şekilde ifade etti:

“UMARIM İLK GOLÜMÜ ERKEN ATABİLİRİM”

“Kendimi harika hissediyorum. İlk izlenimimin çok olumlu olduğunu söyleyebilirim. İlk hedefim formamıza 4. yıldızı kazandırmak. Stadı ilk defa gezdim ve burada olmak, bu harika atmosferi hissedebilmek inanılmazdı. Çok heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Umarım ilk golümü çok erken atarım. Stadı gezdim fakat taraftarın doldurduğu stadı görmek için sabırsızlanıyorum.”

“10 NUMARA BANA NASİP OLDU”

“Geçen seneden çok daha iyi bir sene olacağını ümit ediyorum. Böylesine harika bir kulüp, camia ve takım çok daha iyi yerlere gitmeyi ve çok daha büyük başarılar kazanmayı hak ediyor. Birçok efsanenin Fenerbahçe'de 10 numarayı taşıdığını biliyorum ve bunu taşımak bana da nasip oldu. Hem benim için hem de kulüp için 10 numara çok çok önemli. Umarım ki bu kulübün çok önemli parçası olurum ve büyük başarılara imza atarım.”

Son dakika! İşte Fenerbahçe`nin yeni yıldızı Max Kruse`nin forma numarası! Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını ve yeni transferin 10 numaralı formayı giyeceğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

“TOLGAY VE TOLGA’YI TANIYORUM”

“Türkiye'den Tolgay Arslan'ı çok iyi tanıyorum. Hamburg'dan tanışıyoruz ve gelmeden önce onunla konuştum. Buranın harika bir şehir olduğunu ve inanılmaz bir kulüp olduğunu belirtti. Bir araya geleceğimiz için çok mutluyum. Ayrıca Tolga Ciğerci'yi de tanıyorum. Şimdilik bu iki isim dışında bizzat tanıdığım isim yok ama bu akşam bütün takımla bir araya geleceğim. Herkesle tek tek tanışacağım, bunun için sabırsızlanıyorum.”

“FENERBAHÇE BENİ ÇOK İSTEDİ”

“Fenerbahçe'ye geleceğimi söylediğimde tepkiler çok olumluydu. Ayrıca arkadaşlarım gurur duydu. Onlar kalbimin sesini dinlememi istediler. Fenerbahçe gerçekten beni çok istedi ve buranın ne kadar ünlü ve Avrupa çapında bilinen, aynı zamanda Türkiye'deki en büyük kulüp olduğunu söylediler. Gerçekten buraya geldiğim için mutluyum, doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum.”