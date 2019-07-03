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Giresunspor, Uğur Akdemir ile anlaştı
TFF 1.Lig

Giresunspor, Uğur Akdemir ile anlaştı

Spor Toto Birinci Lig takımlarından Giresunspor, Uğur Akdemir ile anlaşmaya vardı.

3 Temmuz 2019 18:18

Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren, Uğur Akdemir ile yaptığı görüşmenin sonunda oyuncuyla bir yıllık anlaşma sağlandığını belirtti. Başkan Eren, teknik direktör Erkan Sözeri´nin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, “Defansımıza bir takviye daha yaptık. Uğur Akdemir ile yaptığımız anlaşma her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi.

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Son güncelleme 18:18 | 3 Temmuz 2019
giresunspor Spor Toto 1. Lig Uğur Akdemir
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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