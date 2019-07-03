Giresunspor, Uğur Akdemir ile anlaştı

Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren, Uğur Akdemir ile yaptığı görüşmenin sonunda oyuncuyla bir yıllık anlaşma sağlandığını belirtti. Başkan Eren, teknik direktör Erkan Sözeri´nin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, “Defansımıza bir takviye daha yaptık. Uğur Akdemir ile yaptığımız anlaşma her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi.

Boluspor`da Giray Bulak dönemi! Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, tecrübeli teknik adam Giray Bulak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bulak, Bu ligin çok bilinen, anılan ve takdir edilen bir kulübü olmak istiyoruz dedi. İlgili Haberi Oku

Galatasaray´da futbol yaşantısına başlayan ve sırasıyla, Gazişehir Gaziantep FK, Orduspor, Çaykur Rizespor, Diyarbakırspor, Kartalspor, Sivasspor, Balıkesirspor, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Boluspor ve son olarak Afjet Afyonspor formasını giyen Uğur Akdemir sağ bek ve stoper mevkilerinde oynuyor.