Galatasaray, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı transferini açıkladı!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı transferlerini resmen açıkladı.

2015’ten beri formasını giydiği Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı, sarı kırmızılı ekiple 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı kırmılı ekipten KAP’a yapılan açıklamada 29 yaşındaki sağ bek için 2019-20 sezonunda 6 milyon TL, 2020-21 sezonu için 7 milyon TL garanti maaş verileceği belirtildi.

Türkiye’de bir dönem Gençlerbirliği forması giyen Türk asıllı İsveçli kanat oyuncusu Jimmy Durmaz transferi de resmen duyuruldu. 30 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı kırmızılılar, önümüzdeki sezon için yıldız futbolcuya 6 milyon TL garanti ücret ödeyecek.

Son olarak Toulouse forması giyen Durmaz, 2020-21 sezonunda 7 milyon TL, 2021-22 sezonunda ise 8 milyon TL alacak.

Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı Galatasaray’da! pic.twitter.com/dqiiU4qxgZ — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 2 Temmuz 2019

Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı`dan GS TV`ye açıklamalar! Galatasaray`ın yeni transferleri Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı, GS TV mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

JIMMY DURMAZ VE ŞENER ÖZBAYRAKLI KİMDİR?

2012 yılında Malmö’den Gençlerbirliği’ne transfer olan Jimmy Durmaz, 2014 yılında Yunanistan’ın Olympiakos ekibiyle sözleşme imzaladı.

Yunanistan’ta iki sezon forma giyen Durmaz, 2016’da Ligue 1 ekibi Toulouse’a geçti. Geçen sezon Ligue 1’de 36 maça çıkan Durmaz, 4 gol atıp 1 asist yaptı.

2013-2015 sezonlarında Bursaspor forması giyen sağ bek Şener Özbayraklı 2015’te sarı lacivertli takıma transfer oldu. Kısa sürede Fenerbahçe’de ilk 11’de şans bulan Özbayraklı’nın sözleşmesi geçen sezon sona erince sarı lacivertli takımdan ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de fazla forma şansı bulamayan Özbayraklı, Süper Lig’de sadece 9 maçta forma giydi.