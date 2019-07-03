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Fransız oyuncudan MKE Ankaragücü’ne doğum günü mesajı: ‘Hediye olarak ödemediğiniz 9 maaşımdan 1’ini verebilirsiniz!’
MKE Ankaragücü

Fransız oyuncudan MKE Ankaragücü’ne doğum günü mesajı: ‘Hediye olarak ödemediğiniz 9 maaşımdan 1’ini verebilirsiniz!’

Ankaragücü'nün Fransız oyuncusu Thomas Heurtaux, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme damga vurdu. 31 yaşına giren Heurtaux, "Merhaba Ankaragücü, doğum günümü kutladığınız için teşekkür ederim. Bana bir hediye vermek isterseniz, ödenmemiş 9 aylık maaşımın 1'ini ödeyebilirsiniz. Pazartesi görüşürüz" dedi.

3 Temmuz 2019 23:29

Spor Toto Süper Lig’de geçen sezon üst üste yaptığı devre arası transferleriyle kadrosunu güçlendiren ve kümede kalan MKE Ankaragücü’nde Fransız savunmacı Thomas Heurtaux’nun paylaştığı doğum günü mesajı şoke etti. 3 Temmuz doğumlu 31 yaşındaki Fransız stoper, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Merhaba Ankaragücü, doğum günümü kutladığınız için teşekkür ederim. Bana bir hediye vermek isterseniz, ödenmemiş 9 aylık maaşımın 1’ini ödeyebilirsiniz. Pazartesi görüşürüz” dedi.

03 Temmuz 2019 Beşiktaş Tyler Boyd transferi için anlaşmaya vardı Portekiz basını Beşiktaş`ın, uzun zamandır peşinde olduğu ABD`li oyuncu Tyler Boyd için yaptığı 2 milyon Euro`luk son teklifin kabul edildiğini ve önümüzdeki günlerde transferin resmen açıklanacağını yazdı. İlgili Haberi Oku

Fransız futbolcunun paylaşımı sonrası geçen sezon devre arasında krizle takımdan ayrılan Moestafa El Kabir de cevaben “Çılgınsın! İyi dileklerimle!” şeklinde bir tweet attı. Heurtaux’nun ilginç paylaşımına cevap veren bir diğer futbolcu da Thibault Moulin oldu. Geçen sezon PAOK’tan kiralık olarak Ankaragücü forması giyen Moulin, “Aynı gemideyiz kardeşim. Bekliyoruz…” dedi.

Taraftarların tepki gösterdiği Thomas Heurtaux geçen sezon sadece 5 maçta görev yapmış ve 144 dakika sahada kalabilmişti. Thibault Moulin ise 20 maçta 1218 dakika sahada kalmış, gol ve asist katkısı verememişti. El Kabir ise 16 maçta 1344 dakika sahada kalmış ve 6 gole imza atmıştı.

Son güncelleme 23:29 | 3 Temmuz 2019
MKE Ankaragücü Moestafa El Kabir Thibault Moulin Thomas Heurtaux
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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