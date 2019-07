Fransız oyuncudan MKE Ankaragücü’ne doğum günü mesajı: ‘Hediye olarak ödemediğiniz 9 maaşımdan 1’ini verebilirsiniz!’

Spor Toto Süper Lig’de geçen sezon üst üste yaptığı devre arası transferleriyle kadrosunu güçlendiren ve kümede kalan MKE Ankaragücü’nde Fransız savunmacı Thomas Heurtaux’nun paylaştığı doğum günü mesajı şoke etti. 3 Temmuz doğumlu 31 yaşındaki Fransız stoper, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Merhaba Ankaragücü, doğum günümü kutladığınız için teşekkür ederim. Bana bir hediye vermek isterseniz, ödenmemiş 9 aylık maaşımın 1’ini ödeyebilirsiniz. Pazartesi görüşürüz” dedi.

Fransız futbolcunun paylaşımı sonrası geçen sezon devre arasında krizle takımdan ayrılan Moestafa El Kabir de cevaben “Çılgınsın! İyi dileklerimle!” şeklinde bir tweet attı. Heurtaux’nun ilginç paylaşımına cevap veren bir diğer futbolcu da Thibault Moulin oldu. Geçen sezon PAOK’tan kiralık olarak Ankaragücü forması giyen Moulin, “Aynı gemideyiz kardeşim. Bekliyoruz…” dedi.

Hello @Ankaragucu, thank you for having wished me my birthday if you want to give me a gift you can pay me 1 month salary on the 9 unpaid salarysee you on Monday

