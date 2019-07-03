Filenin Sultanları, Milletler Ligi Finalleri’ne Çin galibiyetiyle başladı

Çin'in ev sahipliğinde Nanjing'te düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi. Nanjing Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan mücadelede Filenin Sultanları, son olimpiyat şampiyonu Çin'i 22-25, 19-25, 25-22 ve 22-25’lik set skorlarıyla 3-1 mağlup ederek galibiyetle başladı.

Milliler böylelikle, Milletler Ligi'nde son Avrupa ve Dünya şampiyonu Sırbistan ve son Milletler Ligi şampiyonu ABD'nin ardından son olimpiyat şampiyonu Çin'i de mağlup etmeyi başardı. Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi Finalleri'nde A Grubu'ndaki ikinci ve son maçında yarın TSİ 14.30'da İtalya ile karşılaşacak.

Türk voleybolunun `final` haftası Türkiye A milli kadın ve erkek voleybol takımları 3-7 temmuz tarihlerinde Çin ve Slovenya`da final heyecanları yaşayacak. İlgili Haberi Oku

Salon: Nanjing Olimpik

Hakemler: Susana Rodriguez Jatvia(İspanya), Patricia Rolf (ABD)

Çin: Liu, Gong, Liu X., Wang, Yang, Di Yao, Feifan (L) (Diao, Du, Duan, Hu, Zheng)

Türkiye: Gözde, Meliha, Kübra, Ebrar, Zehra, Cansu, Simge (L) (Ezgi, Şeyma, Aslı)

Setler: 22-25, 19-25, 25-22, 22-25

Süre: 113 dakika (28, 26, 29, 30)

Turnuva statüsü

Final etabında mücadele edecek 6 takım, 3'erli olmak üzere 2 gruba ayrılır. Grupta oynanan müsabakaların ardından gruplarını ilk 2 sırada bitirecek olan takımlar, yarı finale yükselirler. Yarı finalde galip takımlar finalde şampiyonluk; kaybeden takımlar ise; 3./4.'lük karşılaşmasında bronz madalya için mücadele ederler.