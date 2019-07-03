FETÖ davasında ilginç diyalog! ‘Bekir İrtegün’ün diğer sanıklarla bağlantısı yok’

CAN ÖZÇELİK / İSTANBUL

Eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral’ın da aralarında bulunduğu FETÖ’nün futbol yapılanması davasında dosyanın mütalaa hazırlanması için Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmesine karar verilirken duruşmada ilginç anlar yaşandı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan katılan olmadı. Sanıkları avukatları temsil etti. Sanıklardan Zafer Biryol’un kullandığı telefonda FETÖ’nün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıp kullanmadığının tespitine ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) yazılan yazıya cevap gelmediğini belirten Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın, sanık Bekir İrtegün hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmadan takipsizlik kararları verildiğini tutanağa geçirdi.

AVUKATIN SÖZLERİNE HAKİMDEN İTİRAZ

Duruşmada, sanık Bekir İrtegün’ün avukatının dosyanın sürüncemede kaldığını belirterek “Müvekkilimin diğer sanıklarla bağlantısı yok. Aynı dönemde değillerdi. Birlikte futbol oynamadılar. Dosyanın ayrılmasını ve bu aşamada adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyorum” sözlerine mahkeme başkanı tepki gösterdi. Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Günaydın, “Sanıklarla nasıl bağlantısı yok? Açıkça söyleyeyim, ben buna inanmıyorum. Aralarında bağlantı var. Ama, ‘transfer süreciyle ilgili mağdur olmuştur’ dersen o ayrı bir şey” ifadesini kullandı.

MÜTALAA İÇİN DOSYA SAVCIYA GÖNDERİLDİ

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar hakkında daha önce çıkarılan adli kontrol tedbirlerinin devamına, esas hakkındaki görüşünü açıklaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. İddianamede, tüm sanıkların ‘'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.