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Denizlispor’dan ‘aile tribünü’ uygulaması
Denizlispor

Denizlispor’dan ‘aile tribünü’ uygulaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, "aile tribünü" uygulaması başlattı. Denizlispor, taraftarlarının eş ve çocuklarıyla maçları izleyebilmesi için "aile tribünü" uygulamasını başlattı. Kulüp, şehit ailelerinden 2 kişiye ve gazilere ücretsiz kombine bileti temin edecek.

3 Temmuz 2019 21:53

Spor Toto Süper Lig’in çiçeği burnunda ekiplerinden Denizlispor, taraftarlarının eş ve çocuklarıyla maçları izleyebilmesi için “aile tribünü” uygulaması başlattı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, kadın seyircilerini dikkate alarak yeni bir proje geliştirdiği belirtildi.

Açıklamada, yönetim kurulunun, aile olarak tribünlerde yerini almak isteyen taraftarlarının bu isteğine önem verdiği ve maraton tribünün bir bölümünün “aile tribünü” olmasını kararlaştırdığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:  “Bu proje ile ailelerin ve kadınların tribünlerde yerini alması hedeflenirken, maraton tribününün F, G, H bloklarından bilet alan taraftarlar, eşleri ve çocukları ile maç izlemenin keyfini yaşayacak. İnternet üzerinden satışa kapalı olacak ‘aile tribünü’nün bilet satışları, Denizli Atatürk Stadyumu’nda bulunan Passolig gişelerinden yapılacak.” 03 Temmuz 2019 Gençlerbirliği`nde `Gençleşme` çalışmaları Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, yaş ortalamasını düşürmek istediklerini söyleyerek Genç, dinamik bir takım kuracağız dedi. İlgili Haberi Oku

Şehit ailelerine ve gazilere ücretsiz kombine imkanı

Açıklamada ayrıca, kombine fiyatlarının açıklanmasının ardından gelen yoğun talep üzerine yeni bir düzenleme yapıldığı, fiyatlarda 20 Temmuz’a kadar indirim uygulanacağı belirtildi. İndirimli kombine biletlerin yarından itibaren satışa sunulacağının aktarıldığı açıklamada, “Ayrıca şehit ailelerinden 2 kişiye ve gazilere ücretsiz kombine bilet sağlanacak. Öğrenci, şehit yakınları ve gazilerden indirimli kombine bilet almak isteyen taraftarlar ise öğrenci belgesi, şehit yakını ve gazi olduklarını belirten belgelerle Passolig gişelerinde işlemlerini gerçekleştirebilecek.” ifadeleri kullanıldı.

Son güncelleme 21:53 | 3 Temmuz 2019
denizlispor spor toto süper lig
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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