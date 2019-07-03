Beşiktaş Tyler Boyd transferi için anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde mutlu sona yaklaştı… Siyah beyazlı ekip, geçen sezon Ankaragücü’nde kiralık oynayan ve bonservisi Portekiz’in Vitoria Guimaraes kulübünde bulunan Boyd için teklifini yükseltti.

İki hafta önce Boyd için Portekiz ekibine 1.7 milyon Euro teklif eden Beşiktaş, Guimaraes’in 2 milyon Euro’da diretmesi üzerine masadan kalkmıştı.

BEŞİKTAŞ, 2 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Transferde sessiz kalan Beşiktaş, Portekiz’in Record gazetesinin haberine göre Guimaraes’in istediği 2 milyon Euro’yu vermeyi kabul etti ve teklifini yükseltti. Portekiz basını Guimaraes’in, Beşiktaş’ın son teklifini kabul ettiğini ve Tyler Boyd’un önümüzdeki günlerde Beşiktaş’a transfer olacağını iddia etti.

Beşiktaş ve Guimaraes’in 2 milyon Euro’ya el sıkıştığı kaydedilirken, transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.