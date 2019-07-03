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Beşiktaş Tyler Boyd transferi için anlaşmaya vardı
Transfer Haberleri

Beşiktaş Tyler Boyd transferi için anlaşmaya vardı

Portekiz basını Beşiktaş'ın, uzun zamandır peşinde olduğu ABD'li oyuncu Tyler Boyd için yaptığı 2 milyon Euro'luk son teklifin kabul edildiğini ve önümüzdeki günlerde transferin resmen açıklanacağını yazdı.

3 Temmuz 2019 16:44

Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde mutlu sona yaklaştı… Siyah beyazlı ekip, geçen sezon Ankaragücü’nde kiralık oynayan ve bonservisi Portekiz’in Vitoria Guimaraes kulübünde bulunan Boyd için teklifini yükseltti.

İki hafta önce Boyd için Portekiz ekibine 1.7 milyon Euro teklif eden Beşiktaş, Guimaraes’in 2 milyon Euro’da diretmesi üzerine masadan kalkmıştı.

BEŞİKTAŞ, 2 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Transferde sessiz kalan Beşiktaş, Portekiz’in Record gazetesinin haberine göre Guimaraes’in istediği 2 milyon Euro’yu vermeyi kabul etti ve teklifini yükseltti. Portekiz basını Guimaraes’in, Beşiktaş’ın son teklifini kabul ettiğini ve Tyler Boyd’un önümüzdeki günlerde Beşiktaş’a transfer olacağını iddia etti.

Beşiktaş ve Guimaraes’in 2 milyon Euro’ya el sıkıştığı kaydedilirken, transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Son güncelleme 16:44 | 3 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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