Atletico Madrid, rekor ücretle Joao Felix’i transfer etti!

İspanya La Liga devi Atletico Madrid, Benfica’nın forvet oyuncusu Joao Felix’i transfer ettiğini resmen açıkladı.

Porto ve Benfica altyapısında eğitim gören ve geçen sezon başında A takıma kadrosuna alınan Felix, kısa sürede Avrupa devlerinin radarına girmeyi başarmıştı.

Atletico Madrid genç futbolcuyu transfer etme yarışında 126 milyon Euro ödemeyi kabul ederek kulüp tarihinin rekorunu kırdı ve transferi noktaladı.

Atletico Madrid’in Felix ile 7 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

Zaman zaman kanat bölgesinde forma giyen Felix, geçen sezon oynadığı 43 maçta 20 gol atıp 11 asist yaptı.

Atletico Madrid, Hector Herrera`yı transfer etti İspanyol ekibi Atletico Madrid, Meksikalı orta saha oyuncusu Hector Herrera ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız futbolcu ile Galatasaray`ın da ilgilendiği iddia ediliyordu. İlgili Haberi Oku

Atletico Madrid Kulübü, Joao Felix’in transferini dünyaya duyurmak için ilginç bir yöntem seçerek, Madrid’in ünlü Prado Müzesi’nin görüntülerini kullandı.

İspanyol kulübün resmi internet sayfasında, kırmızı beyaz Atletico Madrid tişörtüyle Prado Müzesi’ni dolaşan, Velazquez ve Goya gibi ünlü İspanyol ressamların tablolarına bakan Felix için “tam yetenek” ifadesi kullanıldı.

Felix’in Atletico Madrid’e transfer olmasıyla birlikte Antoine Griezmann’ın serbest kalma bedeli olan 120 milyon avro karşılığında Atletico Madrid’den ayrılarak, Barcelona’ya transfer olmasının da önü açılmış oldu.

İspanyol basını, Barcelona’nın 11 Temmuz’da Griezmann’ı basına tanıtmaya hazırlandığını iddia ediyor.