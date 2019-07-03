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Transfer Haberleri

Atletico Madrid, Hector Herrera’yı transfer etti

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Meksikalı orta saha oyuncusu Hector Herrera ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız futbolcu ile Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia ediliyordu.

3 Temmuz 2019 19:43

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid, Meksikalı orta saha oyuncusu Hector Herrera’yı renklerine bağladı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Portekiz temsilcisi Porto’da forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2013 yılından bu yana Porto ile tüm kulvarlarda 245 maça çıkan ve 36 gol atan deneyimli orta saha oyuncusu, Meksika Milli Takımı’yla 2012 Londra Olimpiyatları’nda şampiyonluk yaşadı.

Bu arada Atletico Madrid, bugün tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden Rodrigo Hernandez’in 70 milyon avroluk serbest kalma bedelini Manchester City Kulübünün temsilcisi ve futbolcunun avukatının ödediği bilgisini paylaştı.

Son güncelleme 19:54 | 3 Temmuz 2019
Atletico Madrid galatasaray Hector Herrera Porto
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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