Atletico Madrid, Hector Herrera’yı transfer etti

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid, Meksikalı orta saha oyuncusu Hector Herrera’yı renklerine bağladı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Portekiz temsilcisi Porto’da forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2013 yılından bu yana Porto ile tüm kulvarlarda 245 maça çıkan ve 36 gol atan deneyimli orta saha oyuncusu, Meksika Milli Takımı’yla 2012 Londra Olimpiyatları’nda şampiyonluk yaşadı.

Bu arada Atletico Madrid, bugün tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden Rodrigo Hernandez’in 70 milyon avroluk serbest kalma bedelini Manchester City Kulübünün temsilcisi ve futbolcunun avukatının ödediği bilgisini paylaştı.