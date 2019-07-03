Arsenal’in forma kampanyası skandala dönüştü

Spor malzemeleri üreticisi Adidas’ın, sosyal medyadaki kampanyası hüsranla sonuçlandı. Dev markanın hedefi, sponsoru olduğu Arsenal’in yeni sezon formalarına ilgi çekmekti. Arsenal’in “Burası Evimiz” kampanyası twitter’dan paylaşıldı, etkileşime geçecek kullanıcıların isimlerinin formalara yazılacağı duyuruldu.

Birçok kişinin isimleri formalarda yer aldı, marka bu görselleri sosyal medyadan paylaştı. Ancak bu süreçte ”Yahudilere ölüm, Masum Hitler, Bütün siyahiler ölsün” gibi, ırkçı, aşağılayıcı ve hakaret içeren kullanıcı isimleri gözden kaçtı.

Bu isimlerin yazıldığı forma görüntülerinin paylaşılmasıyla, kampanya skandala dönüştü. Bir marka yetkilisi konuyla ilgili CNN’e kısa bir röportaj verdi, “Kötü niyetli bir azınlığın kampanyamızı sabote ettiğini fark edince bu duruma hemen bir son verdik. Twitter da konuyu inceliyor.” ifadelerini kullandı. Bu eylemleri kınadıklarını belirten Arsenal yetkilisi de ırkçılığın futbolda yeri olmadığını vurguladı.