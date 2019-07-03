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Afrika Kupası’nda grup aşamasının en iyi 11’i belli oldu… Mısır damgası!
Dünyadan Futbol

Afrika Kupası’nda grup aşamasının en iyi 11’i belli oldu… Mısır damgası!

Salah, Mahrez, Mane gibi yıldızların boy gösterdiği 2019 Afrika Uluslar Kupası grup aşamasında forma giyen en iyi 11 ve yedekler açıklandı. Mısır, listeye en çok futbolcu sokan ülke oldu.

3 Temmuz 2019 16:38

Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Afrika Uluslar Kupası’nda grup maçlarının bitmesiyle, turnuvada forma giyen en iyi kadro belli oldu. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), bu yıl 32’ncisi gerçekleştirilen organizasyonun grup aşamasında oynayan en iyi kadroyu açıkladı.

Mısır 4 oyuncu ile ilk 11’de en fazla futbolcusu olan takım olurken, Cezayir’den 2 oyuncu ilk 11’e seçildi.

En iyi ilk 11 şöyle:

Kale: Ahmed El Shenawy (Mısır)

Defans: Ahmed Elmohamady (Mısır), Yaya Banana (Kamerun), Ahmed Hegazi (Mısır), Ashraf Hakimi (Fas)

Orta saha: Riyad Mahrez (Cezayir), Anicet Abel (Madagaskar), Ismail Bennacer (Cezayir)

Forvet: Muhammed Salah (Mısır), Jordan Ayew (Gana), Sadio Mane (Senegal)

En iyi kadro yedekleri şöyle:

Kaleci: Andre Onana (Kamerun)

Defans: Youcef Atal (Cezayir), Medhi Benatia (Fas)

Orta saha: Andre Zambo Anguissa (Kamerun), Mubarak Wakaso (Gana)

Forvet: Cedric Bakambu (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Carolus Andriamatsinoro (Madagaskar), Youcef Belaili (Cezayir)

Son güncelleme 16:38 | 3 Temmuz 2019
afrika kupası mısır
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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