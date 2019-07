ABD İngiltere maçında Alex Morgan İngilizleri kızdırdı! Yine gol sevinci yine kriz: İğrenç

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda finale yükselen ABD, yine bir gol sevinci krizi yarattı. Grup maçlarında Tayland karşısında alının 13-0’lık galibiyette her gole abartılı sevindikleri için tepki çeken ABD’li futbolcular, yarı finalde İngiltere karşısında alınan 2-1’lik galibiyette de gol sevinci nedeniyle eleştiri aldı. Takımının ikinci golünü atan Alex Morgan, yaptığı sevinç gösterisi nedeniyle İngilizler tarafından sert eleştiri aldı.

ABD Tayland`a 13 gol attı, gol sevinçleri tepki çekti! Kadınlar Dünya Kupası`nda Tayland`ı tarihi bir skorla mağlup eden ABD`li futbolcuların gol sevinçleri tepki topladı. İlgili Haberi Oku

Karşılaşmayı beIN Sports için yorumlayan Juventus’un İngiliz golcüsü Lianne Sanderson, Alex Morgan’ın attığı golden sonra çay içme hareketi yapmasını “İğrenç” olarak nitelendirdi. Her futbolcunun attığı gole istediği gibi sevinebileceğini söyleyen Lianne Sanderson “Ancak rakip takıma da saygılı olunmak zorunda… Rencide edici, alay içeren sevinç hareketleri hoş değil… Bunu büyük bir saygısızlık olarak görüyorum” dedi.

“Çay bizim için önemli bir içecek” diyerek sözlerine devam eden Lianne Sanderson “Ben pek çay içen bir kişi değilim. Ancak çay bizimle özdeşleşmiş, İngilizlerin önemverdiği bir içecek… Bu nedenle Alex Morgan’ın gol sevinci hoş değildi” ifadelerini kullandı.

İngiliz taraftarlar da sosyal medya üzerinden Alex Morgan’ın çay içme hareketi yaptığı gol sevincine eleştiri yağdırdı.

ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise Alex Morgan’ın gol sevinci fotoğrafını kullanarak yaptığı Twitter paylaşımında “O çayı hak ettiğiniz için tebrikler… Finale” yazdı.

Congrats to the #USWNT for earning that tea. On to the final! pic.twitter.com/nI8HoMjN1D

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) July 2, 2019