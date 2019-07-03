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ABD İngiltere maçında Alex Morgan İngilizleri kızdırdı! Yine gol sevinci yine kriz: İğrenç
Dünyadan Futbol

ABD İngiltere maçında Alex Morgan İngilizleri kızdırdı! Yine gol sevinci yine kriz: İğrenç

ABD'nin İngiltere'yi 2-1 yenerek Kadınlar Dünya Kupası'nda finale yükseldiği karşılaşmada Alex Morgan'ın gol sevinci tartışma yarattı. ABD'lü futbolcular Tayland'ı 13-0 yendikleri karşılaşmada da her golden sonra yaptıkları abartılı sevinç hareketleri nedeniyle eleştirilmişti.

SKOR DIŞ HABER 3 Temmuz 2019 10:09

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda finale yükselen ABD, yine bir gol sevinci krizi yarattı. Grup maçlarında Tayland karşısında alının 13-0’lık galibiyette her gole abartılı sevindikleri için tepki çeken ABD’li futbolcular, yarı finalde İngiltere karşısında alınan 2-1’lik galibiyette de gol sevinci nedeniyle eleştiri aldı. Takımının ikinci golünü atan Alex Morgan, yaptığı sevinç gösterisi nedeniyle İngilizler tarafından sert eleştiri aldı.

12 Haziran 2019 ABD Tayland`a 13 gol attı, gol sevinçleri tepki çekti! Kadınlar Dünya Kupası`nda Tayland`ı tarihi bir skorla mağlup eden ABD`li futbolcuların gol sevinçleri tepki topladı. İlgili Haberi Oku

Karşılaşmayı beIN Sports için yorumlayan Juventus’un İngiliz golcüsü Lianne Sanderson, Alex Morgan’ın attığı golden sonra çay içme hareketi yapmasını “İğrenç” olarak nitelendirdi. Her futbolcunun attığı gole istediği gibi sevinebileceğini söyleyen Lianne Sanderson “Ancak rakip takıma da saygılı olunmak zorunda… Rencide edici, alay içeren sevinç hareketleri hoş değil… Bunu büyük bir saygısızlık olarak görüyorum” dedi.

“Çay bizim için önemli bir içecek” diyerek sözlerine devam eden Lianne Sanderson “Ben pek çay içen bir kişi değilim. Ancak çay bizimle özdeşleşmiş, İngilizlerin önemverdiği bir içecek… Bu nedenle Alex Morgan’ın gol sevinci hoş değildi” ifadelerini kullandı.

İngiliz taraftarlar da sosyal medya üzerinden Alex Morgan’ın çay içme hareketi yaptığı gol sevincine eleştiri yağdırdı.

ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise Alex Morgan’ın gol sevinci fotoğrafını kullanarak yaptığı Twitter paylaşımında “O çayı hak ettiğiniz için tebrikler… Finale” yazdı.

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Son güncelleme 10:12 | 3 Temmuz 2019
ABD Alex Morgan ingiltere
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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