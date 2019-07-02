Wimbledon’da tarihi maç! 15 yaşındaki genç raket, efsane ismi 1. turda eledi!

Teniste sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon’ın ilk gününde, tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Naomi Osaka, tek erkeklerde ise 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev ve 7 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas elendi. Günün en ilginç maçı, 15 yaşındaki ABD’li Cori Gauff ile Wimbledon’da 5 şampiyonluğu bulunan 39 yaşındaki vatandaşı Venus Williams arasında oynandı. Açık dönemde Wimbledon elemelerini geçerek ana tabloya kalan en genç tenisçi olan dünya 313’üncüsü Gauff, 6-4’lük setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Genç raket 10 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka’yı 6-2 ve 6-4’le geçen Magdalena Rybarikova ile eşleşti.

‘Sınavdan B aldım ama bugün kendime A veriyorum!’

Maçtan sonra gözyaşlarına hakim olmakta zorlanan Gauff, maç sayısı sonrasında Venus Williams’la tokalaşmaya gittiğinde aralarındaki diyaloğu “Tokalaştığımızda beni tebrik etti ve böyle devam etmemi isteyerek bana şans diledi. Ben de ‘yaptığın her şey için çok teşekkür ederim. Sen olmasan burada olamazdım’ dedim” şeklinde aktardı. Eleme etabının final maçları öncesinde okulunun bilim sınavına girdiğini söyleyen lise öğrencisi Gauff, “Öğretmenlerimden ikisi ana tabloya kaldığım zaman benim tenis oynadığımı öğrendi. İsmimi bir haberde görmüşler. Ayrıca başka üç öğretmenim de tenis oynadığımı bilmiyor. Kendi hakkında konuşmayı seven insanlardan değilim, haliyle o üç öğretmenimin hala bilmediğini düşünüyorum. Sınavdan B almıştım ama bugün kendime A veriyorum” dedi.

‘Iron Man’i çok seviyordum!’

Gözyaşlarını tutamamasıyla ilgili de konuşan genç raket, “En son Avengers: Endgame’de, Iron Man öldüğünde ağladım. Hatta hala aklıma geldikçe gözlerim doluyor. Iron Man’i çok seviyordum” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen çim kort turnuvasının ilk gün maçları tamamlandı. Birçok favori tenisçi, 2019 Wimbledon’a ilk turda veda etti. Kadınlar dünya sıralamasının 39. basamağındaki Yulia Putintseva, Birmingham Klasik Turnuvası’nın 2. turunda elediği dünya 2 numarası Naomi Osaka’yı bir kez daha yendi. Putintseva, maçı 2-0 (7-6, 6-2) kazandı.

Naomi Osaka`dan Wimbledon`a da erken veda... WTA Dünya Sıralaması`nın 39. basamağındaki Putintseva, dünya 2 numarası Naomi Osaka`yı Birmingham Klasik`in 2. turundan sonra sezonun üçüncü Grand Slam`i Wimbledon`ın da ilk turunda turnuvanın dışına itti. Fransa Açık`a 3. turda veda eden Osaka, Wimbledon`da hüsrana uğradı. İlgili Haberi Oku

Klasmanın 139. basamağındaki Magdalena Rybarikova, 10 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka’yı, dünya 85 numarası Madison Brengle da Fransa Açık’ta final oynayan 16 numaralı seribaşı Marketa Vondrousova’yı 2-0’lık skorla eledi. Kadınlarda 3 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 7 numaralı seribaşı Simona Halep, 12 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova ve 14 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki ise yollarına devam etti. Zverev ve Tsitsipas elendi

Tek erkekler ana tablo karşılaşmaları da iki büyük sürprizle başladı. Klasmanın 221. basamağındaki Steve Darcis, 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev’i 3-0, dünya 89’uncusu Thomas Fabbiano da 7 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas’ı 3-2 yenerek 2. tura çıktı.

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Unvanını korumaya çalışacak dünya 1 numarası Novak Djokovic, Philipp Kohlschreiber’i, geçen yılın finalisti 4 numaralı seribaşı Kevin Anderson ise Pierre-Hugues Herbert’i 3-0 ile geçti. 10 numaralı seribaşı Karen Khachanov ve 11 numaralı seribaşı Daniil Medvedev de 2. tur bileti aldı.

Federer ve Barty korta çıkacak

Wimbledon’da yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Roger Federer, Lloyd Harris, 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal ise Yuichi Sugita ile karşılaşacak. Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ile Zheng Saisai ve 5 numaralı seribaşı Angelique Kerber ile Tatjana Maria mücadele edecek.